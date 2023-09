A rangos elismerést dr. Nagy Sándor, a társaság elnöke adta át az egri kórház szakemberének, tudatta portálunkat Szegedi Erzsébet, a kórház médiareferense, aki a főorvos szakmai életútjának fontosabb mozzanatait is megosztotta.

Dr. Hernádi László PhD 1981-ben diplomázott a Debreceni Orvostudományi Egyetemen "cum laude" minősítéssel, és 1985-ben szakvizsgázott szülészet-nőgyógyászatból jeles eredménnyel. 2017-ben szülészet-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika licence vizsgát tett, ezen szakterület országosan is elismert szakorvosa. Egyetemi doktori tudományos fokozatot szerzett 1998-ban.

– Számos előadást tartott hazai és nemzetközi konferenciákon, az Orvosi Hetilap, a Nőgyógyászati és Szülészeti Szemle és a Magyar Nőorvosok Lapja folyóiratnál lektori, valamint kommentátori teendőket lát el. Részt vett az International Registry of Fetal Anomalies projektben, mely azt vizsgálja, hogy az egyes magzati fejlődési rendellenességek a terhesség melyik időszakában ismerhetők fel ultrahangvizsgálattal. Kidolgozta a koraterhességi elhalások diagnosztikájának feltételeit, a méhen kívüli terhesség felismerésének hatékony módszerét és a műtét nélküli megoldások protokollját – áll a méltatásában.

Az országban elsőként 1991-ben bevezette a rutin ultrahangvizsgálatot a 12. terhességi héten. Bizonyította, hogy a strukturális magzati fejlődési rendellenességek 40 százaléka már a 12. terhességi héten diagnosztizálható. Számítógépes szakértői rendszert hozott létre az ultrahangvizsgálatok leletezésére, az adatok feldolgozására és archiválására. 1998 óta az egri kórház tudományos bizottságának tagja, 2001-től alelnöke, 2007-től elnöke, 2002-től 2023-ig az intézményi kutatásetikai bizottság elnöke.

Dr. Hernádi László 1981-től dolgozik a Markhot Ferenc Kórházban, 1985-ben a szülészeti-nőgyógyászati osztályon megszervezte és vezeti az önálló ultrahang laboratóriumot. 1992-ben adjunktussá, 1998-ban főorvossá nevezték ki, és 2001-től vezeti a szülészeti-nőgyógyászati osztályt. 2022 -től egyetemi docens a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Tanszékén.

Tagja a Magyar Nőorvos Társaságnak, 1987-92-ig a Magyar Biofizikai Társaság Ultrahang Szekciójának, 1991-ben alapító tagja az International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology -nak. Tagja 1992-től a European Association of Obstetricians and Gynaecologists-nak, 1992-től alapító és vezetőségi tagja a Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaságnak. 2017 és 2021 között a MTA Miskolci Területi Bizottságának tagja, az Orvosi és Egészségtudományi Szakbizottság Perinatológiai Munkacsoportjának vezetője egy ciklusban. Több országban vett részt továbbképzéseken: 1986-ban Intervenciós ultrahang-módszerek témában a Herlev Hospital Ultrahang Laboratóriumban Koppenhágában, 1989-ben Rotterdamban az International Symposium on Transvaginal Ultrasonography című konferencián, 1992-ben Bonnban és 1993-ban Las Vegasban - összegezték.