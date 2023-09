– Az elmúlt napokban egyre több forrásból hallani városszerte, hogy az alpolgármester és az aljegyző urak a múlt héten szombaton Kínába utaztak egy hivatalos út keretében. Ahogyan azt is hallani azóta, hogy nem csak az utazás eredeti és hivatalos programja volt az egyetlen ok, amiért ezt az öt napos, bolygónk másik felére szólító üzleti utazást bevállalták – persze a városháza és az egriek költségén! – írta szerdai közleményében a Demokratikus Koalíció (DK) Eger.

A DK szerint hazánkban az elmúlt hónapokban olyan mérték szaporodtak meg a Kínából betelepített, környezetünkre súlyosan káros akkumulátorgyárak, amelyre szinte sehol másutt nem volt még példa.

– Néhány hónappal ezelőtt szervezetünk együttműködve Komlósi Csaba önkormányzati képviselővel megpróbálta elejét venni legnagyobb félelmünknek, hogy Egerbe is akkumulátorgyárat telepítsen a Fidesz. Akkor a város vezetése és a közgyűlési képviselők többsége – köztük az azóta nyíltan a DK, az ellenzék és az egriek árulójává lett Földvári Győzővel – meghiúsította ezt a védekező intézkedést – fogalmazott az egri DK.

Azt is írják a közleményben, hogy most úgy hírlik ez megtörtént, és a városvezetés a Fidesz kérésére fejet is hajtott akaratuk előtt.

– Nem véletlenül ismételgette Mirkóczki Ádám polgármester néhány napja a Hit Rádiónak adott interjújában, hogy Eger jövőjét ő abban látja, ha ipar települ a városba. Még azt is megnevezte, hogy a 25-ös út melletti területre szeretne e célból létrehozni egy ipari parkot. Mindezek után most már az is könnyen gyanítható, hogy az új ipari park első „lakója” nem más lenne, mint egy kínai akkumulátor gyár, amit talán éppen ezekben a percekben tárgyal le a város érdekének szolgálatára felesküdött Minczér alpolgármester és a „kimagasló üzleti érzékéről és érdeklődéséről” városszerte híres Spisák aljegyző – írták.

Kifejtették, a részükről vélelmezett Fidesz és Mirkóczki Ádám közötti összefonódásokra rámutató kérdésre választ várnak az önkormányzattól, az érintettekről. Érdeklődtek például arról, hogy Minczér Gábor alpolgármester és Spisák György aljegyző utazása, öt napos szállása és ellátása mennyi pénzébe kerül az egri adófizetőknek.

– Milyen konkrét céllal utazott a két említett személy Kínába és miért éppen ők? Milyen hivatalos és nem hivatalos programokon vett részt az alpolgármester és az aljegyző? Tárgyalnak akkumulátorgyárak Egerbe telepítéséről is, vagy esetleg vendégmunkásokat kíván a városvezetés Egerbe telepíteni? Miért éppen akkor utazik két fontos személy a városvezetéstől Kínába, amikor a Liszt Ferenc reptér megvásárlása mögött Peking tűnik fel? Mi a véleménye Mirkóczki Ádámnak arról a Kínáról, ahol minden nap megalázzák, elnyomják és másodrangú állampolgárokként kezelik a keresztényeket, miközben a polgármester önmagát büszke kereszténynek vallja? – sorolták a kérdéseket.

A fentiekről, illetve arról, hogy valóban járt-e Kínában az elmúlt napokban Spisák György és Minczér Gábor mi is érdeklődtünk az önkormányzatnál.

– Azt eddig is tudtuk, hogy a DK-nak elgurult a gyógyszere, de hogy ilyen messzire, az számunkra is meglepetés. Sajnos, mi nem tudunk rajtuk segíteni, ezért őszintén reméljük, hogy mielőbb szakemberhez fordulnak – válaszolta Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere.