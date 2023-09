Várják családok, baráti társaságok nevezését, a helyszínre pedig majd a szurkolókat. A csapatokra rá is fér majd a buzdítás, ugyanis ez a munka egyáltalán nem könnyű. A Tilcsik farm melletti kukoricaföldön kell majd egy adott távon kukoricát törni, aztán jöhet a szárvágás, kévekötés. Amelyik csapat a leghamarabb végez a kijelölt távon, az nyer. A versenyre nevezni szeptember 29-ig lehet. Az indulókra értékes nyeremények várnak.

Aki kicsit lazábban kezdené a napot, azt a faluközpontban várják, ahol már 10 órától kinyílik a büfé. Helyben, frissen kemencében sütött kukorica görhe és kenyérlángos, valamint főtt kukorica választható kóstolójegy ellenében. Tilcsik István hozzátette, a helyiek közül többen jelezték már, hogy alig várják a görhét, ugyanis gyermekkorukat idézi ez az étel. A családok, baráti társaságok akár maguk is főzhetnek, tűzifát biztosít az önkormányzat.

A polgármester beszélt arról is, hogy, szeretnék, ha a Kukorica fesztivál egy egész napos kikapcsolódást biztosítana a kilátogatóknak, így délben indulnak a programok a Ligetben. Vass Éva tanárnő – aki a Sarudi Lakodalmas egyik ötletgazdája és lebonyolítója volt – a sarudi óvónőkkel és tanárnőkkel közösen várja a gyerekeket és a felnőtteket kézműves foglalkozásokra. A hagyományőrzés is megjelenik a programban, így lesz csutkababa készítés, morzsoló verseny, csutka torony építés, kukoricaszem-kép készítés.

Az önkormányzat műhelyében már készülnek a népi fajátékok, amiket a gyerekek a rendezvény ideje alatt ingyen használhatnak. Az iskolaudvaron pedig elektromos kisautókat lehet kipróbálni. A Ligetben tartandó ebéd is alkalmazkodik a fesztivál tematikájához. Lesz marhapörkölt puliszkával és párolt zöldséggel. Tilcsik István kiemelte, a faluban már egy összeszokott csapat készíti ilyen eseményeken az ételeket. Legyen szó lakodalmas menüről, Katalin napi bálról, vagy akár bibliai ételekről.

A település első embere hangsúlyozta, hogy a gyerekek már javában alkotnak az ősz jegyében. Az ő műveiket a Teleházban állítják majd ki, amit a fesztivál ideje alatt meg lehet tekinteni és a Ligetben a legjobbak készítőit jutalmazzák is. Mindemellett karácsonykor már hatalmas sikert aratott a süteménysütő verseny, amit most is meghirdettek. A süti lehet édes, vagy sós, a lényeg, hogy tartalmazzon valamilyen formában kukoricát. A polgármester örömmel jelentette be, hogy elfogadta meghívásukat a Magyarország étele és a Magyarország tányérdesszertje ötletgazdája, Friedrich Antal séf is, aki a sütisütő verseny zsűrijének elnöke lesz. A séf az önkormányzat oldalán már egy videó üzenetet is küldött az indulóknak.

15 órától a debreceni Szeredás népzenei együttes Alföldi gyermeklakodalmasra várja majd a gyerekeket, a műsor végén pedig közös táncházat is tartanak. 16 óra 30-kor indul majd el a Ligeti mulatság a debreceni zenésszel, Gyújtó Gyuszival, aki retró, rock és mulatós zenékkel készül.

Tilcsik István kiemelte, szerettek volna egy olyan elemet is szerepeltetni a műsorban, amely egyrészt látványos, másrészt pedig jelképezi a sötétség- és a világosság örök körforgását, így 19 óra 30-tól fellép a Genesis tűzzsonglőr csoport akik az ország számos pontján kápráztatták már el a közönséget.

A polgármester zárásként megjegyezte, nagyon lelkesen készülnek a fesztiválra. A napokban már a faluba érkezőket egy különleges dekoráció fogadja és hamarosan a Ligetet is felöltöztetik. Bízik abban, hogy egy olyan rendezvényt sikerült megálmodni, amit mindenki a magánénak és Sarudénak érez és évről-évre együtt formálódik majd a faluval.