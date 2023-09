Az is kiderült a polgármesteri posztból, hogy kik is azok, akiknek név szerint is jár az elismerés: az önkormányzat dolgozóinak az ételek szervírozásáért, az Egervölgye Nyugdíjas Klub Egyesületnek, a Fejlődő Andornaktályáért Egyesületnek, Bögös András és családjának, a Makovics és a Kovács családnak pedig azért a segítségért, amit az üstben főtt finom ételek elkészítéséhez hozzájárultak.

A falunapon Lipusz Péternek köszönhetően az érdeklődők kipróbálhatták az asztaliteniszt, Barczi Rita és tanítványi nagy sikerű sotokan karate bemutatót tartottak, de volt ezen a szombaton teqball, panda foci játék, Zumba bemutató, s kedves műsorral álltak színpadra a Fogyatékosok Otthonának lakói és a helyi óvodások is.

Ahogy telt az idő, jöttek a profi fellépők is: kiváló fellépő zenekarok – Sárbogár, Pótkerék, Csikk – teremtettek jó hangulatot. Az esti utcabál sikeréről Besenyei Viktorék gondoskodtak, Tóth Józsefet (Ricsit) pedig az egész napos zökkenőmentes hangosításért illeti dicséret Barczi Zsolt szerint.

– Köszönet illeti az Andornaktályai Polgárőr Egyesületet segítő jelenlétéért a rendezvény ideje alatt, Dobák László és Sőregi Richárd körzeti megbízottakat a biztonságot jelentő járőrözéseikért. Köszönet jár Megyeri Zoltánnak a sok-sok érdekes fotóért, a TerraBandának a hüllősimogatóért, és még sorolhatnám – fogalmazott posztjában Andornaktálya polgármestere.