Hozzátette: a Tarnamente minőségi méhészetének népszerűsítését, a mézelő fák ültetésének gondolatát támogatja Heves vármegye főispánja, Ignácz Balázs is, aki jelezte: személyesen vesz részt a programon, és mind a faültetésben, mind a macskasimogatásban, mind pedig a mézvásárlásban számíthatunk közreműködésére - fogalmazott Bóday Csilla, aki azt is elárulta: többek között Kücsön Gyula, Szomszéd Lajos, Ráki Csaba, Képe Tibor, Harmati Péter, Kovács Attila és Prisztóka Tamás Heves vármegyében élő üzletemberek is elfogadták az Állatok Világnapi meghívásukat, mint ahogy reményeink szerint lesz vármegyénk új Európa bajnoka Nagy Norbert hegyiversenyző, a Szurkolók az állatokért mozgalom tagjai, Szikora István legendás ökölvívó bajnok és Dr. Illés Zoltán korábbi környezetvédelmi államtitkár, egyetemi tanár, az Építési és Közlekedési minisztérium miniszteri biztosa is, aki évek óta lehetőség szerint egyetlen jeles "zöld ünnepnapot" sem hagy ki a Macskaárvaházban. A Macskaárvaház Alapítvány az állatok világnapjára meghívta Dr. Juhász Attila Simont, a Heves Vármegyei Közgyűlés elnökét, aki az állatvédők reményei szerint szintén csatlakozik a mézelő fákat ültető, a természet védelme iránt elkötelezett aktivistákhoz.