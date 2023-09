Szeptemberben 146 új diákkal, összesen pedig 648 tanulóval kezdte meg a tanévet az Egri Dobó István Gimnázium. A nyári szünet, a felújítások és a gólyatáborok után újult erővel nyitotta meg az idei tanévet Berkes Krisztián, a gimnázium igazgatója. Az évnyitó műsor köszöntővel, versmondással és énekkari kísérettel zajlott.

Öt új osztály mellett három új tanár kollégát is üdvözölhet idén az iskola. A legfiatalabb gólyák a hetedikesek, míg a gimnáziumba négy új kilencedikes osztály is érkezett. A tagozatok idén is osztottan vannak jelen, reál és általános, angol-matematika és humán, biológia és általános, valamint egy nyelvi előkészítős osztály vág neki a gimnáziumi éveknek.