Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is részt vesz Közép-Európa legnagyobb fenntarthatósági rendezvényén, a szeptember 27-e és október 1-e között megvalósuló Planet Budapest 2023 - Fenntarthatósági expó és élményprogramon, amelynek célja, hogy felhívja a közönség figyelmét a kedvezőtlen környezeti, társadalmi és gazdasági folyamatokra, illetve bemutassa, hogy ezek a negatív, az emberiség jövőjét beárnyékoló változások még visszafordíthatók – írja az EKKE a honlapján.

A kiállítás 140 standján központi témaként jelenik meg idén az élelmiszergazdaság, az élelmiszerfelhasználás. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem elkötelezett a fenntarthatóság mellett, a most megnyílt expo kiváló alkalom, hogy megmutassuk ezirányú tevékenységeinket, projektjeinket, mindennapi gyakorlatainkat. A szőlészet-borászat tématerületét átfogó, nemzetközileg elismert kutatásaink hatékonyan szolgálják a fenntartható gazdálkodást a teljes Kárpát-medencében. Az EKKE küldetése, hogy a gyakorlatban is hasznosítható tudásunk, eredményeink partnereinket is szolgálják, az Egyetemi Innovációs Osztály koordinálásában kialakított egyetemi stand is erre helyezi a fókuszt.

A megnyitón Áder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy fogalmazott, a klímaváltozás, a vízválság, a biológiai sokféleség csökkenése, a termőföldek kimerülése és az erdők pusztítása az emberiség tartós, közös, nagy stresszhelyzete. Nem volt hasonlóra példa a történelemben, de meg kell találnunk az alkalmazkodás különböző formáit.

Áder János, aki egyben az esemény fővédnöke is, elmondta: a fejlődés három egymástól elválaszthatatlan tényezőjét, a társadalmat, a környezetet és a gazdaságot összhangban kell tartani. Rámutatott, bizonyos folyamatokat nem lehet megállítani hirtelen, határozott fékezéssel. Szavai szerint a fenntartható fejlődési mód az, amikor a jelen szükségleteit úgy elégítjük ki, hogy azzal nem veszélyeztetjük a jövő generáció szükségleteinek kielégítését.

– Legyünk mi az a nemzedék, amely ezt az önsorsrontást befejezi. Legyünk az a nemzedék, amely megtalálja az egyensúlyt a fejlődés és a természettel való együttélés között, hogy ez az évszázad ne egy tartós lejtmenet, hanem a társadalom többsége számára egy viszonylag magas színvonalú, humán jóléti időszak legyen – fogalmazott Áder János.

A nyitónapon az egyetemi standnál válaszolt az érdeklődők kérdéseire oktatónk, dr. Botos Barbara egyetemi docens, klímaügyekért és klímadiplomáciáért felelős utazó nagykövet, míg szeptember 30-án a LIFE projekt keretében végzett, a klímatudatosság növelését célzó szemléletformálási tevékenységekről tart előadást egyetemünk munkatársa. Ismeretes, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jelentős szerepet vállal a Szénrégió Bizottság, hazánk első, a szénkivezetés területi megvalósítását segítő, állandó egyeztető fórumának munkájában. A projektben egyedüli felsőoktatási intézményként vesz részt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, az intézményben működik a koordinációért is felelős Szénrégió Bizottság Titkárság.

Az esemény kiváló lehetőség, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tovább építse üzleti együttműködéseit, egyre szerteágazóbb tudástranszfert biztosítva partnereinek. Ugyanakkor jelentős abból a szempontból is, hogy alkalom nyílik megszólítani a teremtésvédelem iránt rendkívül fogékony korosztályt, amelynek tagjai körében népszerűnek bizonyult az egyetem standja, ahol a fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteiket is tesztelhetik a fiatalok. Az ingyenesen látogatható expo és élményprogram október 1-ig várja az érdeklődőket a Hungexpo területén.