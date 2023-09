Szombat délután tartják a Szóláti Pikniket a Préda-hegyen Egerszóláton. A falu egyik hagyományos ősz-elejii eseményén koncertezik 16 órától a Dínamite Dudes, majd a Linda&Sanyi Akkusztik lép fel, este pedig a The Feelgood zenél.

Kitelepül a Fröcskös, lesz arcfestés, játszósarok és meglepetés is a résztvevőknek akik UAZ-fuvart is kérhetnek a helyszínre. Aki önállóan indulna a Préda-hegyra, az gyalog vagy autóval is megteheti a szervezők intsrukciói szerint. Az odajutást egy Facebook poszttal is segítik.

Grillezésre, nyársalásra lesz lehetőség a kijelölt helyen, persze csak az aktuális tűzgyújtási tilalmakat betartva. Bálák vehetőek a "készlet erejéig", saját hatáskörben kell elvinni őket a helyszínről. A vételár 300 forint, amivel a Faluszépítő Egyesületet támogatják.