A Remény Farm csirkéi valószínűleg kikérnék maguknak, ha tudnák, de nem tudják, így Anna teszi meg helyettük: ők bizony nem ólban laknak, hanem igazi lakosztályuk van. A csirke kéró, azaz a csirkéró minden igényt kielégít.

A videójukból kiderül, négy lakosztályt készítettek a szárnyasoknak. A csirkérók 72 négyzetméteresek, és nagyjából ötszáz tollast tartanak bennük.

– Ezeknek az ólaknak az a lényege, hogy költöztethetők, egy szánkótalp és traktor segítségével arrébb tudjuk őket húzni, – meséli el a videóban Dávid. Az etetők is a farmon készültek, természetesen itató is helyet kapott a lakosztályban, amit fehér ponyvával takartak le, hogy nyáron visszaverje a Nap melegét, emellett pedig rácsok biztosítják a szellőzést, hogy a lakókból ne legyen sült csirke a kánikulában. A kéró a ragadozók ellen is védelmet nyújt, de a teljes biztonság érdekében még egy villanypásztor is körbefut mellette.

Maximum kétnaponta költöznek odébb a csirkék, így az egész legelőt beélik, kedvükre csipegethetnek és kapirgálhatnak.

Anna szavaiból az is kiderült, vannak csirkéik, akik felkucorodva szeretnek aludni, így számukra ülőrudak gondoskodnak a kényelemről.

