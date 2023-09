Immár hagyomány a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Kátoly Róbert Campusán, hogy a gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzési szak elsőéves hallgatói a tanévkezdés előtt szakmai táborban vesznek részt Bükkszentkereszten. Idén augusztus 26-28. között került sor erre közel 80 hallgató részvételével. Minderről Nagy Réka, a gyöngyösi campus kommunikációs munkatársa tájékoztatta portálunkat, és megosztotta velünk Lakatos Márk mesteroktató, a tábor szakkoordinátora beszámolóját is.

– Nem csupán a bükki táj szépsége lehetett hívogató, hanem a szakmai tábor ideje alatt fennálló hőségriasztás is, hiszen a 4-5 Celsius-fokkal alacsonyabb hegyvidéki klíma elviselhetőbbé tette a kánikulát. Hagyomány, hogy a félévkezdés előtt gyógynövény szakmai táborban vesznek részt hallgatóink, amely nem csupán a gyógynövényágazat sokszínűségébe enged betekintést, hanem kitűnő alkalom arra is, hogy a szaktársak már a félévkezdés előtt megismerkedjenek egymással. Akár életre szóló barátságok is köttethetnek a táborban – számolt be Lakatos Márk mesteroktató, szakkoordinátor.

Az első napon elhangzott szakkoordinátori köszöntő a tanulmányok megkezdésével és folytatásával kapcsolatos tudnivalókra is kitért. A gyógyító kövekhez tett erdei séta és az esti tábortűz melletti beszélgetés pedig az ismerkedést is szolgálta.

– A Györgytea jóvoltából hallgatóink Szabó Gyuri bácsi – egykori tiszteletbeli főiskolai tanárunk – gyógynövénykertjébe tettek látogatást a második napon, de lehetőség nyílt szabadidős programokra is. Többen felkeresték a település fölött álló kilátót. Délután a gyöngyösi campus vezetősége és a szak gondozását ellátó Kertészettudományi Intézet munkatársai köszöntötték a hallgatókat. Dr. Tavaszi-Sárosi Szilvia szakfelelős, a MATE Budai Campus Gyógy- és Aromanövények Tanszékének egyetemi docense köszöntőjében hangsúlyozta a szak összetartó erejét, a gyöngyösi campus családias légkörét. Dr. Bujdosó Zoltán egyetemi tanár, a gyöngyösi campus főigazgatója megerősítette, hogy a hallgatók jelentkezéskor kitűnő helyszínt választottak tanulmányaik folytatásához, és eredményes tanévkezdést kívánt. Dr. Zörög Zoltán campus főigazgató-helyettes kitért a képzés tantervére, valamint hangsúlyozta, hogy a közös tanulás lehetősége is segíthet az esetleges akadályok leküzdésében. Végh Ildikó tanulmányi osztályvezető részletes tájékoztató előadásában a beiratkozással, tantárgyfelvétellel kapcsolatos tudnivalókra, a kreditrendszer sajátosságaira is kitért – részletezte Lakatos Márk.