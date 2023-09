Horváth László országgyűlési képviselő a hétvégi vécsi falunapról számolt be a közösségi oldalán.

– A vécsi falunapon változatos dallamkavalkád várt minket: pop- és fúvószene, hagyományőrző daloskör, a Szent Anna templomban pedig szívmelengető harangkoncert tette különlegessé a szombat délutánt. Veterán autók vonultak fel, hatalmas mezőgazdasági gépeket csodálhattunk, volt kisvonatozás és izgalmas gyermekprogramok is. A helyiek mindent megtettek a jó hangulatért, gratulálok Gellén István polgármesternek és profi szervezőcsapatának. Vécs egyre népszerűbb a fiatal családok körében, folyamatosan költöznek be az új lakók, s az ilyen rendezvények az ő beilleszkedésüket is segítik – fogalmazott Horváth László.