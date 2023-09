Az üléssel egybekötött közmeghallgatáson felvetődött a közösségi költségvetés témája is, ezzel kapcsolatban a Horváth Richárd azt válaszolta: a városvezetés fő célja továbbra is az, hogy a hatvaniak együtt döntsenek, éppen ezért jövőre is folytatják ezt a hagyományt, így 2024-es büdzsében is elkülönítenek 100 millió forintot az említett célra.

Az említetteken túl a képviselők határoztak a Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázathoz való csatlakozásról, elfogadták továbbá a város óvodáinak a mostani nevelési évre vonatkozó munkaterveit, s határoztak a Hatvani Bajza József Gimnázium, valamint a Bajza Alapítvány támogatásáról is.

Ami pedig a közmeghallgatás további témáit illeti, az önkormányzat hivatalos médiájának a beszámolója szerint a hatvaniak több észrevétellel és kérdéssel érkeztek a városvezetés felé. Volt, aki a Hegyalja úton megnövekedett átmenő forgalommal kapcsolatban szólalt fel. Az ott élők egy része forgalomlassítással vagy súlykorlátozással kezelné a problémát. Horváth Richárd polgármester válaszában közölte: a sebességkorlátozás betartatása nem önkormányzati, hanem rendőrhatósági feladat, a városvezetés pedig többször jelezte már, hogy ellenőrizzék az ott közlekedő autókat. Hozzátette, a fekvőrendőr kihelyezését a buszforgalom akadályozza.

- Mindezek ellenére, ha az utca lakói is egyetértenek ezzel kapcsolatban, akkor tovább folytathatjuk a beszélgetést forgalomlassító szigetek elhelyezéséről, amelyek egyébként megfelelnek a jogszabályi háttérnek. Vagyis ezzel valamilyen módon rendezhetjük ennek a kérdését – hangsúlyozta.