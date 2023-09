A program során különböző tematikájú standoknál ismerkedhettek a gyerekek a vadászattal, de a népi mesterségekről is többet tudhattak meg. Mindezek mellett volt arcfestés, csillámtetoválás és büfésarok is. A kerti programok délután is folytatódtak, ekkor többek között a madársuli előadásán vehettek részt az érdeklődők. A rendezvényen felléptek a Nagymarosi Ütősök, Juhász Anikó dog dancing bemutatót tartott, s az esemény a Csimota zenekar koncertjével zárult.