– Információim szerint a rendőrség ma házkutatás tartott az egri önkormányzat egyik cégénél, a Városfejlesztési Kft-nél – tette közzé közösségi oldalán Jánosi Zoltán, a Momentum Mozgalom egri szervezetének elnöke és az Evat igazgatóságának a tagja szerda délután.

– Ahogy arról már korábban is beszámoltam: Tavaly olyan adatokhoz jutottam, melyek szerint több egri önkormányzati cég is teljesítés nélküli számlákat fogadott be - és fizetett is ki -, több tízmillió forint értékben. Hogy ezt tisztázzam, közérdekű adatigényléssel fordultam az összes egri önkormányzati tulajdonban álló céghez. A gyanúm beigazolódott: a Városfejlesztési Kft-nél több olyan számla került elő, melyekhez nem tartozott valós teljesítés! Ez bűncselekmény, ezért idén márciusban feljelentést tettem hűtlen kezelés miatt, ismeretlen tettes ellen – ismertette Jánosi Zoltán.

Azt írja, a feljelentése nyomán indult el a nyomozás, melynek része a mai házkutatás.

– Most már a rendőrség is azt gyanítja, hogy a cég valós teljesítés nélküli, kamu számlákra fizetett ki 40-50 millió forintot. A nyomozók is meglepődtek, hogy semmilyen irat nem támasztja alá a több tízmilliós kifizetéseket. A feltehetően kamu számlákra alapozott kifizetések idején Mirkóczki Ádám embere, Juhász Tamás volt a cég ügyvezetője, aki ma is bizalmi pozícióban van, a város gazdasági irodáját vezeti. Nagyon szomorú, hogy városunk közpénzeinek védelmében a rendőrséget kell bevonni, de hát ez a helyzet. A nyomozás fejleményeiről a továbbiakban is be fogok számolni – tette közzé.

A fentiekről az Evatot, az önkormányzatot és a Heves Vármegyei Rendőr- Főkapitányságot is megkérdeztük. Amint válasz érkezik kérdéseinkre, beszámolunk a fejleményekről.