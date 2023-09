– Karácsond temploma 1770-ben épült, de ennek volt előzménye. Amikor utánanéztem a község történetének, akkor nagyon megfogott egy helyi legenda. A régi romos templom lebontása után egy másik helyen akarta a karácsondi gyülekezet az új templomot felépíteni. Az odahordott bontási anyagokat azonban a legenda szerint egy nagy vihar lesodorta az eredeti helyre. Az emberek újra felhordták a köveket, az építőanyagokat az általuk kiszemelt területre, de egy újabb vihar ismét visszasodorta azokat a régi szakrális helyre. Ekkor a falu népe úgy határozott, hogy ez nem lehet más, csak az Isten jele, tehát a régi helyén kell az új templomot is felépíteni. Ezért is került be a kereszt a dicsfényekkel az új címerbe. Persze, maga a katolikus jelkép önmagáért beszél, hiszen keresztény országként nekünk még sok dolgunk van. Mellette a szőlőfürt az indákkal az egykori mezőgazdasági munkára, a szőlőtermelésre utal. Nagyon fontos motívum még az oromdísz a koronával és az Aba-nemzetség fekete, növekvő sasmadarával. Ugyanis csak itt, Heves vármegyében használták ezt a sas jelképet, és kimondottan az Abák Kompolti ága – így természetesnek vettem, hogy ezt is bele kell terveznünk a címerbe. Illetve a koronát is, hiszen jó ideig királyi birtokon éltek itt a karácsondiak. A két pálmaág, mint pajzstartó, az 1712-es pecsétnyomóból való, a szalag pedig, amely a nevét mutatja a falunak, az egyfajta csatakiáltás is, ennek a heraldikában devise az elnevezése – foglalta össze Kovács Zsolt.