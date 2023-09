Lezárták volna vadászat miatt a Kéktúra Bátor közelében húzódó szakaszát, amely a Sirok és Szarvaskő közötti útvonal része, számolt be az egyik országos hírportál, olvasói panasz alapján. A helyi vadászatra jogosult szeptember elseje és október 15-e között zárta volna le a 250 hektáros erőben húzódó útvonalat a turisták elől, majd január 31-ig csak 10-15 óra között engedte volna át a túrázókat a területen. A Magyar Természetjáró Szövetség arról tájékoztatta a lapot, hogy a vadász időközben meggondolta magát, eltávolította a kihelyezett táblát, ugyanis a kéktúra egy olyan földúton húzódik, amely nem tartozik az ingatlanaihoz. Bátor mellett egyébként tanösvény is húzódik.

Vadászat miatt szoktak túraút lezárásokat alkalmazni megyénkben is, ilyenkor föl is hívják a természetjárók figyelmét, hogy hol nem ajánlott tartózkodni és merre tudnak kerülni, de nem ilyen hosszú időtávon. A Kéktúrázás Napját egyébként idén is megrendezik, október 14-én.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)