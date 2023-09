Észak-Heves Mátraderecskén jól haladnak az új turisztikai fejlesztés falura eső elemeinek kivitelezésével. Már elkészültek Kürti-híd szerkezetének felújításával, amelyet október 22-én avatnak fel, és hamarosan a kedvelt helyi büdös vizükből is jobb körülmények között meríthetnek. Forgó Gábor polgármestertől megtudtuk, hogy régi álma valósult meg helyieknek azzal, hogy a helyben fakadó büdös vízhez kulturált és biztonságos körülmények között juthatnak hozzá.

Mivel a derecskei emberek ivóvízként jobbára csak saját vizüket isszák, nem csoda, hogy alig tudják kivárni azt a pár napot, amíg nélkülözniük kell azt. A falu vezetője most arra hívta fel a figyelmet, hogy jövő hétfőig a kút nem használható. Ezt tiltó táblával is jelezték, ám valaki ezt figyelmen kívül hagyta, s a frissen betonozott lépcsőt tönkretette. - Közös kincsünk, óvjuk! - írta közösségi oldalán Forgó Gábor.

Az önkormányzat egyébként két éve vizsgáltatta be a népszerű, a helyiek között csak büdös víznek nevezett, természetes forrásvizüket. A laboratóriumi eredményekből kiderült, hogy a víz egészséges, és biztonsággal fogyasztható. A mért értékeket azóta nyilvánossá tették, bármikor megtekinthető a polgármesteri hivatalban. Mivel a víz az eredmények alapján kiváló minőségű, arra biztatnak mindenkit, fogyassza bátran, de várjon türelemmel néhány napot, s azután nyugodtan használhatja az új forrásházat. A másik létesítmény, a Kürti-híd is elkészült, de még nincs átadva, tehát az sem nem használható! Október 22-én tervezik a hivatalos átadást.

A faluban több forrás is található, melynek vizét az ott élő emberek a múltban és a jelenben is használták mindennapi fogyasztásra. Az utóbbi években, évtizedekben oly mértékűvé vált a környezetszennyezés, hogy az önkormányzat néhány éve hivatalosan is bevizsgáltatta a feltörő források minőségét. Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. központi laborjában két forrás és egy kút vizét ellenőrizték. Megállapították, hogy a Kanázsvár 20. szám alatti – a helyiek által csak „büdösvízként” ismert – kútból származó víz egészséggel iható.

A szomszédos Mátraballán is ragaszkodnak saját vizükhöz. Itt pár éve nagy riadalmat keltett, hogy a vasútállomás melletti kút meghibásodott, így átmenetileg nem tudtak onnan ivóvizet vételezni a helyiek. Szerencsére a gond gyorsan megoldódott. Amíg megjavították a régi kutat, ideiglenesen új csapból meríthettek az itt élők. A kút környékén mindig sokan várakoznak, hogy megtöltsék palackjaikat.

A ballaiak állítják, nagyon jó a gyomornak, magas a vastartalma, és sokkal egészségesebb, mint a sima csapvíz, vagy a műanyag flakonos, boltban kapható vizek.

– Bár hivatalosan se a ballai, se a derecskei víz nincs gyógyvízzé minősítve, de az itteni lakosok a saját tapasztalataikra hagyatkoznak. ­Apáik, anyáik is ezt itták, és az utódok is ragaszkodnak hozzá - mondta Pádárné Gyuricza Henrietta, a község polgármestere. Mátraballán az idősebbek úgy emlékeznek, hogy a múlt század harmincas éveiben fedezték fel az itteni forrásvizet, s annak jótékony hatását. Azóta generációról generációra öröklődik az „állomási vízhez” való ragaszkodás.

Ha már az észak-hevesi térségben kalandozunk a természetadta vízkincset pásztázva, aligha kell reklámozni a bükkszéki Salvust, amelyre több mint nyolcvan évvel ezelőtt bukkantak, a hazai iparszerű kőolajtermelés kezdetekor. A minősített gyógyvízre épült a népszerű termálfürdő, amely számos mozgásszervi, nőgyógyászati panasz esetén hatásos, palackozott formában pedig elsősorban savmentesítő hatása miatt használják az emberek. A Salvus víz képes a reflux tünetmentesítésére, és a bél- és gyomorproblémákból fakadó tünetek enyhítésére. Az ízéhez szokni kell, elsőre nem túl kellemes, de aki kipróbálta, nem mond le róla. Olcsóbb, mint a drága savlekötő tabletták. A légúti megbetegedéseknél is csodát tehet, sok óvodában, fürdőben ezzel inhalálnak.