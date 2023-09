Szépítkezés 1 órája

Hódít a tanyasi pedikűr Poroszlón

A tanyasi életről sokaknak az idilli pillanatok, a cuki kis állatok jutnak eszükbe, azonban rengeteg munka is kapcsolódik ehhez az életformához. Ott van például a manikűrözés is, ami persze nem a hétköznapi értelemben értendő ebben az esetben. Poroszlón kiderült, miért is fontos ez.

Fekete-Vadászi Erika Fekete-Vadászi Erika

Apostol Nikolett gumicsizmára cserélte a rendőr egyenruháját, s most egy poroszlói tanyán él családjával.

Portálunknak elmondta, a birtokon mindig akad tennivaló, rengeteg munkával járt az állatok gondozása. Egyebek között etetni kell őket, tisztán kell tartani a környezetüket, és olyan is előfordul, hogy a szüléseknél kell besegíteniük, valamint a "szépészeti" beavatkozások sem maradhatnak el. Az utóbbi években nagyon elterjedt a nők körében, hogy szebbnél-szebb körmöket csináltatnak maguknak a manikűrössel. A poroszlói pusztában is igénybe veszik ezt a szolgáltatást, csak kicsit másképp. A tanyasi pedikűr célja túlmutat a divaton. – Ez egy nagyon fontos dolog az állatok életében. Nálunk most a kecskék, juhok és Molli csacsi volt soron. A körmölés nagyon fontos az állat szempontjából. Az időben és helyesen elvégzett körmölés nagyon sok bosszankodástól, lebetegedéstől megvédi őket – osztotta meg Apostol Nikolett a közösségi oldalukon.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!