Szombaton megkezdődött az Ars Sacra Fesztivál országos rendezvénysorozata. A szeptember 24-ig tartó fesztivál Nyitott Templomok Napja programjában Abasáron idén is változatos kínálattal várta az érdeklődőket a római katolikus Szent Péter és Pál apostol templom. Reggel 8-tól 21 óráig lehet megtekinteni az egyházi épületet, igény esetén idegenvezetéssel is. A nap folyamán dr. Komjáti Zoltán Igor két programja is látogatható volt, délelőtt Litániák településünk és Magyarország fejlődéséért címmel, kora délután pedig a Szabadító imák félórája. Ezután felolvasás következett a Szentírásból. Szentmisére kora este került sor, amelyet Iváncsy Balázs plébános celebrált. 20 óra 30 perctől a templom előtti tér mécsesekkel való kivilágítása a program.