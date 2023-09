Heves vármegyében jellemző a bortermelés, ebből adódóan számos pince és pincerendszer található itt. Elérkezett a szüret ideje szűkebb hazánkban is, ezért fontos beszélni róla, hogy a szőlő levének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelent.

Nagy Csaba elmondta, miért is veszélyes a mustgáz.

– A mustgáz a gyümölcsök és a must erjedésekor keletkező szén-dioxid, amely a levegőnél nehezebb gáz, és az oxigént kiszorítva a padló szintjétől feltölti az adott helyiséget. Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. A szén-dioxid önmagában nem mérgező, azonban mivel nehezebb a levegőnél, így egy szellőzés nélküli pincében oxigénhiányos környezetet hoz létre. Rövid idő alatt mérgezést szenvedhet, aki ilyen pincébe megy le. A tünetek pedig szédülés, hányinger és mentális zavar formájában is megmutatkozhatnak. Ezeket az eszméletvesztés, végül a fulladás is követheti – részletezte.