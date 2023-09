Belvárosi Természet-járás szeptember 30-án kalauzolja körbe a résztvevőket a városban. Eger belvárosa nem csak épített öröksége, műemlékei miatt érdekes, hanem az itt található védett fák, egynyári növények, kertek és parkok miatt is. Ezen a sétán Eger zöld értékeit járja be a csoport szakavatott vezetők segítségével. A sétát Badacsonyiné Bohus Gabriella vezeti, akit szakmai oldalról Ferenczy Tamás, Eger főkertésze, illetve Hacsi Tamás tájépítész kísér. A részvétel mindkét sétán ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött. A regisztráció, illetve további részletek Eger turisztikai honlapján, a visiteger.com-on érhetőek el.