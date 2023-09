Illetéktelenek rendeltetéstől eltérő használata miatt fertőtlenítésre szorul Gyöngyösön a Bugát Pál téri játszótér, amely szeptember 11-éig nem használható, adta hírül a városháza.

A közleményben arról tájékoztat a városvezetés, hogy a gyöngyösi játszótereken a gyermekek biztonságát kerítés óvja, amelynek az is rendeltetése, hogy a nyitva tartási időn kívül senki ne juthasson be a játszóterekre. Sajnos azonban, városrendészeink erőn felüli munkája ellenére is előfordul időnként, hogy a zárat felfeszítik, a kerítéselemeket elbontják, így illetéktelenek is bejutnak a gyermekek számára fenntartott területekre. Az elmúlt napokban a Bugát Pál téri játszótérre jutottak be ismeretlenek, ami miatt a játszótér takarítására, az eszközök fertőtlenítésére van szükség, ezért szeptember 11-éig a játszótér zárva tart. Ez idő alatt a zár javítását is elvégzik a szakemberek, áll a városháza közleményében.

A játszóteret fenntartó gyöngyösi önkormányzat kéri a szülők megértését és türelmét.

– Nagyon sajnáljuk, hogy mások felelőtlensége miatt a gyerekeknek egy hétre le kell mondaniuk a város egyik legnépszerűbb játszóterének használatáról – teszi hozzá a városháza a közleményében.