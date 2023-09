HATVANI KÖZLÖNY. VEGYESTARTALMU HETILAP, MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 1900. JÚLIUS 19.

Scheidl úr nem fizet.

Vigan bugyog az artézi kut és önti a jó egészséges vizet, amiből Scheidl úr is önelégülten évez és oltja szomját. – Mindazonáltal Scheidl úr megkötötte magát és azt mondja, hogy: nem fizet. Tudvalevőleg a kutat a pénzintézetek furatták, következésképpen nekik kellene érte fizetni is. De Scheidl úr azt mondja, hogy ő, illetve az ő pénzintézete (telekkönyvileg a sajátja) az istennek se fizet. Hát miért nem akar Scheidl út fizetni? Ez a rejtély irritálja az embrek kiváncsiságát. Nappal ezt tárgyalja a társaság apraja, nagyja, éjjel pedig erről álmodik a fiakkeres lótól – egész a község szamaráig minden élő lény. Pedig a megfejtés egyszerü: Scheidl úr azért nem fizet, mert az igazgatósága fizetni akar. Helyes! Egy jól nevelt igazgatóságnak az a kötelessége, amit már a multkor is megirtunk: „Maul halten und éljen schreinen”. Igaz-e Scheidl úr? – No persze, hogy igaz!!

HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1907. AUGUSZTUS 25.

A Magyarországi kivándorlás.

Az „Egyesült Államok” Bevándorlási Bizottsága európai körutjában Magyarországba is eljött, tanulmányozni, hogy a magyarországi kivándorlás nem istápoltatik-e a hatóságoktól…, hogy mi az oka a kivándorlásnak. Az okot nagyon egyszerü osztályozni és pedig: vannak olyanok, a kiket a megélhetés kényszere hajt Amerikába. Nagy számban vannak olyanok, a kik a katonai szolgálati kötelezettség elől menekülnek. Vannak, a kik azért vándorolnak ki, mert itthon földhöz nem tudnak jutni. A legnagyobb része a kivándorlóknak azok sorából kerül ki, a kiknek itthon is van már ezer korona értékü vagyonuk, de még többre vágynak, ez képezi a kivándorlóknak legnagyobb számát, a mely 60 százalékot teszi ki.

Igy általánosságban beszélve a kivándorlásról, nem is tünik fel olyan megdöbbentően veszedelmesnek, mintha nézzük az 1906-iki évi kivándorlást számokban feltüntetve. Különösen, ha a fajmagyar vidékeket vesszük figyelembe, itt a vérveszteség olyan megdöbbentő arányokat tüntet fel, hogy kötelesek vagyunk a belügyminiszter figyelmét már most felhivni, sürgős, radikális intézkedések megtételére.

Az 1906-iki év kivándorlása kerek számban 310 ezer lelket számlált (csak az utlevéllel kivándorolt egyének vannak felvéve), az 1905-iki év 196.684 kivándorlójával szemben tehát 113.316 főnyi emelkedést tüntetve ki. Ha pedig az 1907-iki év első hat hónapjának statisztikáját vesszük figyelembe, akkor arra jutunk, hogy Magyarországon a kivándorlási láz valóságos járvánnyá fejlődött.

Az ország biztonsága érdekében is sürgős intézkedésekre van szükség, mert a hadköteles fiatalság közül éppen a legegészségesebb anyag vándorolt ki. A munkáskéz hiánya pedig azért érezhető olyan nagyon, különösen vidéken, mert épen a munkaerőben levő egyének vették kezükbe a vándorbotot, sok helyütt itt hagyva családjukat a legnagyobb nyomorban, a községbeli embertársaik jó szivére bizva családtagjaikat.

És hogy Amerikában sincsen olyan rózsásan jó dolguk a magyaroknak, mint évekkel előbb, az is bizonyítja, hogy a magyar vidékekre beérkező pénzek összege 26 millió koronával kevesebb, mint a tavalyi év elmult hasonló időszakában. A visszavándorlásra is nagyobb a hajlandóság, mint máskor, azonban a szégyenérzet tartja őket vissza, hogy midennélkül jöjjenek vissza… A visszatelepülés módjaira a kormánynak konkrét és czélravezető javaslatokkal kell előállni, a melyek keresztülvitelét a kormánynak sürgős teendői közé kell besorozni. Üszkösödni készülő sebet csak gyors operátióval lehet meggyógyitani. Már évek óta mételyezi a magyar munkásnépet: a vérbe ment át, a kivándorlás tehát sürgős és gyors gyógyitást kiván.

EGRI UJSÁG. POLITIKAI HETILAP. 1894. AUGUSZTUS 22.

A kedélyes személyleírás.

A hivatalos gyors munka néha kedélyes dolgokat produkál s nem utolsó ezek között az a személyleirás, a mely egy vidékről ideszegődött cseléd leány cselédkönyvében van s melyet kuriozumként nekünk is megmutattak. A hivatalosan kiállitott cselédkönyv személyleirása a következö:

Születési év: r. cath, vallása: alacsony, termete: ovális, arcza: kék, szeme: vastag, szemöldöke: rendes, orra: szabályos, szája: szőke, haja: épek, fogai: nincs, szakála: - -, különös ismertető jelei: - -