Még áprilisban indult el a Szenior Akadémia előadássorozat, ötletgazdája és vezetője, dr. Jászberényi József magyar irodalomtörténészt, kultúrtörténészt, geronto-andragógiai kutatót, a Milton Friedman Egyetem felnőttképzési igazgatóját kérte fel az Eger Sikeréért Egyesület (ESE).

Sokakat érdekeltek az előadások témái

Forrás: Beküldött fotó

– Éveken keresztül inkább a fiatalok felé fordult az egyesület, táborokat, gyermekeknek szóló programokat jócskán szerveztünk. Innen jött az ötlet, hogy kifejezetten időseknek szóló kezdeményezésbe fogjunk, Személyesen is jól ismerem dr. Jászberényi Józsefet. Mivel nagy sikere volt az előadásoknak, ezért szeretnénk meghonosítani, hogy a következő években is folytatódjon. Jövőre egy tavaszi és egy őszi szemesztert tervezünk – mondta Karsai-Nagy Zoltán, az ESE titkára. Hozzátette, nagyon hálásak Juhász Attila Simonnak, a Heves Vármegyei Közgyűlés elnökének, hogy a megyeháza Telekessy termét rendelkezésükre bocsátotta, itt tartották ugyanis az eseményeket.

Balla Györgyi gerontológus Forrás: Beküldött fotó

Tanulni sohasem késő - hirdeti a Szenior Akadémia. Elsődleges céljuk, hogy hasznos tudással ruházzák fel az idősebb korosztályt, hogy aktív, egészséges, sikeres és produktív életet éljenek a közösségben. A hét ingyenes előadásból álló sorozat még áprilisban kezdődött dr. Jászberényi előadásával, amely az időskori élet 4 szintjéről szólt. A május eleji előadást szintén a doktor tartotta az idősbarát városokról. Májusban még egy alkalmat tartottak, Kovács György az idősek elleni átverési kísérletekről beszélt, majd június elején dr. Tóth Eszter Zsófia tartott előadást melynek témája: a család szerepe időskorban, másik előadása pedig a gyászról szólt. Dr. Kerülő Judit pedig a memóriafejlesztésről beszélt a résztvevőknek. Szeptember 26-án kedden ért véget az eseménysorozat Balla Györgyi gerontológus előadásával.

Jövőre is lesznek előadások a megyeházán Forrás: Beküldött fotó

– Az embereknek 3 szinten kell vigyázniuk magukra, kifejezetten 50 felett. Egyrészt fizikailag, ami érdekében az egészséges táplálkozás, a testmozgás az amit tehetnek. A lelki szint nem kevésbé fontos, hogy energiadús környezetben, pozitív érzések és benyomások érjék az időseket, feledtetve az esetleges negatív élményeket, traumákat. Harmadrészt pedig a szellemi szint karbantartása is fontos, a tanulás, az agymunka, amely a demencia elleni közdelem alapja is. Ezen 3 pillér mentén működik a Szenior Akadémia, amely jövőre is legalább annyi előadással készül, amennyivel idén. Lesznek visszatérő előadók is, ugyanis sokakat megkedveltek az egriek. Remélem, hogy jövőre még többen leszünk – fogalmazott dr. Jászberényi József.