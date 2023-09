Meglátogattuk a barátainkat nemrégiben, és ahogy körbevezettek a házukban, a fürdőszobájukban mókás gumikacsákra lettünk figyelmesek. Itt fontos megjegyezni, hogy felnőtt emberekről van szó, gyerek nélkül, és nem kapták, hanem maguknak vették a fürdőjátékokat. Meg is nyugodtam, hogy rajtam kívül is vannak örök gyerekek az ismerőseink között.

A sors nem akarta, hogy elfelejtsem a sárga állatokat, és a nyaraláson egy olyan bolt felé vezetett az utunk, amiben csak gumikacsákat lehetett venni. Semmi mást nem árultak, ezt viszont rendesen csinálták, mert ránézésre száznál is többféle figura közül lehetett válogatni. Volt például orvosnak, bírónak, rendőrnek öltözött, és a leghíresebb mozik szereplői is megelevenedtek a boltban.

Hab volt a tortán, hogy Egerben úszóversenyt rendeztek háromezer gumikacsa részvételével, így egyre inkább úgy éreztem, szükségem van egy ilyenre. Nem kellett sokáig vágyakoznom rá, névnapomra kaptam egyet, ami ráadásul egyszarvús álruhába volt bújtatva, szóval nagyon cuki volt. A bajok ott kezdődtek, amikor vízre tettem a szerzeményt, akkor szembesültem ugyanis vele, hogy a delikvens ellógta az úszóleckéket, és még normálisan lebegni sem tud. Ahogy vízre száll, fel is borul. Nem sok elvárást támasztottam egy gumikacsa felé. A festése ne olvadjon le a vízben – ezt az enyém is tudja, és hogy tudjon úszni – itt már hiányosságokkal küzd...Nem szeretek magamban fortyogni, a tiszta kommunikáció híve vagyok, ezért megkérdeztem a forgalmazót, hogy csak ez a fajta selejtes-e, vagy a többi kacsájuk sem tud lebegni. Kiderült, egyik sem tud, a dizájn miatt.

Mondjuk az Eger-patakban pancsolókat sikerült jól kivitelezni, szóval nem is értem, ez a bolt milyen gondokba ütközött. Nem vagyok mérnök, és tudom, hogy a Titanickal is voltak problémák, de azért már rengeteg óceánjáró bebizonyította, hogy lehet olyanra tervezni, hogy ne süllyedjen el. Azt gondolná az ember, hogy ezek után egy gumikacsa minimum ennyiben hasonlít az élő társaira, hogy tud a víz felszínén ringatózni. Az én kacsám inkább sajtós értelemben vett kacsa. Olyan, mint egy viccesnek szánt, de rosszul megírt álhír. Mindenki legyen tehát óvatos a kacsákkal, nagyon megtévesztők lehetnek!



