– Ahhoz, hogy Advent első vasárnapjára a város ünnepi díszbe öltözzön, kollégáink minden évben már ilyenkor elkezdik az előkészületeket. Sor kerül a díszvilágítás állapotának felmérésére, esetleges javításukra. Emellett idén is keressük a város karácsonyfáját, az erre szóló felajánlásokat már várjuk. A nyári fűnyírás, mint egyik fő feladatunk helyébe ősszel a lehulló lombok eltakarítása lép. A falevelek csapadékos időjárás esetén csúszásveszélyt jelentenek, valamint a földbe helyezett csatornák vízáteresztő képességét is csökkentik, ezért fontos mihamarabbi eltakarításuk. Nemrég vadonatúj gépeket, például utcaseprő járműveket szereztünk be – ezekre gépjárművezetőket, a többi munkánkhoz pedig parkgondozó és hulladékrakodó munkatársakat keresünk az ősz folyamán – ismertette Eged Renátó.



(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap)