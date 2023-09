Az igazgató kiemelte, a sikerhez föl kell emelkedni, bízik abban, hogy jó szakemberek válnak belőlük, hiszen a korábbi évfolyamokban is többen kiválóan szerepeltek szakmai versenyeken, kövessék az ő példájukat. Kérte a tanulókat, mindenhol méltóan képviseljék az intézményt, amely az elmúlt 140 évben több tízezer kiváló szakembert bocsátott ki. Az igazgató beszélt arról is, hogy a duális képzésben már több mint negyven helyen szerezhetnek gyakorlatot a diákok, arra biztatta őket, teljesítsenek úgy, hogy utána munkavállalókként maradhassanak. A tanuláson kívül az iskolában tanórán kívüli programokon is részt vehetnek majd a diákok, használják ki ezeket.

Pallagi Csaba törzsőrmester, a honvéd kadét programban résztvevőket külön köszöntötte, kiemelve, ez a második tanév, amikor ilyen képzés folyik az iskolában. A diákoknak ettől az évtől kezdve már nem 40, hanem akár 60 ezer forintos ösztöndíj is elérhető, érdemes tehát minél jobb tanulmányi eredményt elérniük. Szerinte a sikert meg kell alapozni munkával, kitartással és szorgalommal.