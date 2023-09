A legtöbb külföldi állampolgár Gyöngyösön élt tavaly október elsején, 673, míg ott húsz éve 155, és 2011-ben 170 más állampolgárságú magánszemély tartózkodott. A második helyre szorult vissza Eger, ahol a 2001-es 340 és a 2011-es 402-höz képest harmadával 527-re emelkedett a külföldiek száma. Hatvanban is jelentős volt a bővülés, 475 külföldi állampolgár tartózkodott ott, míg korábban negyedannyian voltak. A nagyobb városok környékén is jelentős számban voltak külföldiek, Lőrinciben például ,majdnem százan, de Abasáron is 67-en, Kerecsenden 69-en, Poroszlón pedig 53-an, több településen helyben is dolgoztak vendégmunkásként. Alig volt olyan község, ahol ne élt volna külföldi, mindössze hat község neve mellett állt a nulla Hevesben: Szúcs, Detk, Mónosbél, Halmajugra, Fedémes és Szentdomonkos lakói között voltak kizárólag magyar állampolgárok. Több esetben nem írt számot a KSH adatvédelmi okokra hivatkozva.