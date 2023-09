Új szintre léphetnek a gyártó vállalkozások a kiberbiztonsági kockázatok kezelésében a Schneider Electric új, Managed Security Services (MSS) szolgáltatásának köszönhetően, tájékoztatta a Gyöngyösön is gyártóegységgel rendelkező cég a portálunkat. Közlésük szerint az új lehetőség révén már bizonyított technológiák válnak elérhetővé a cégek számára egy rugalmas szolgáltatás részeként, minimalizálva ezáltal a rendszer sebezhetőségei által okozott leállásokat, a szellemi tulajdon elvesztéséből adódó károkat és egyéb zavarokat.

A Schneider Electric a közleményében emlékeztet arra, hogy az ipari, termelő vállalkozások körében is meghatározó trenddé vált a digitalizáció, azonban a hálózati hozzáféréssel rendelkező szenzorok, berendezések, gyártósorok a hatékonyság növelése mellett a kiberkockázatok megjelenését is magukkal hozták. Ez oda vezetett, hogy a múlt évben például a feldolgozóipart érték a legnagyobb arányban kibertámadások. Ebben a helyzetben a tulajdonosok és cégvezetők egyre inkább felismerik, hogy szükségük van innovatív kiberbiztonsági megoldásokra, amelyek segítenek minimalizálni a rendszer sebezhetőségei által okozott leállásokat, a szellemi tulajdon elvesztéséből adódó károkat és egyéb zavarokat.

A Gyöngyösön is jelen lévő Schneider Electric, az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat ezt az igényt felismerve tette elérhetővé új szolgáltatását, a Managed Security Services-t (MSS). A szolgáltatás támogatja a gyártási technológiákat (Operational Technology - OT) működtető ügyfeleket a távoli hozzáférésből adódó megnövekedett kiberkockázatok kezelésében.

A Schneider Electric globális Cybersecurity Connected Service Hub (CCSH) részlege által támogatott új ajánlat már bevált, bizonyított technológiákat kínál a kiberfenyegetések megfigyeléséhez és az ügyfelek nevében történő proaktív reagáláshoz egy rugalmas szolgáltatás keretében. Ez a modell azért is lehet különösen hasznos, mert a gyártó vállalatok közül viszonylag kevés rendelkezik a kiberbiztonságra szakosodott erőforrásokkal vagy szakértelemmel.

– A menedzselt biztonsági szolgáltatások segítenek ügyfeleinknek abban, hogy a legjobb gyakorlatokat alkalmazzák a kiberbiztonság területén, proaktívan kezeljék a kockázatokat, alkalmazkodjanak a jogszabályi előírásokhoz, lehetővé téve ezáltal számukra, hogy az alaptevékenységükre összpontosíthassanak. A szervezetek hatékonyabb működését elősegítő megoldásaink széles skálájának részeként ez az új kiberbiztonsági ajánlat folyamatosan fejlődik, és segít megvédeni ügyfeleinket az új kiberfenyegetésekkel szemben – mutatott rá Jay Abdallah, a Schneider Electric Cybersecurity Solutions and Services részlegért felelős alelnöke.

A Schneider Electric egyike azon kevés globális MSS-szolgáltatóknak, amelyek integrálják a biztonsági felügyeletet és a helyreállítási támogatást, védve a digitális infrastruktúrákat minden vállalatméretben és iparágban. Ez az MSS-megoldás figyelemmel kíséri az ismert kockázatokat, és védi a hálózatokat, rendszereket és adatokat az IT-, OT- és felhőkörnyezetekben – amelyek mindegyike sajátos protokollokkal és támadási vektorokkal rendelkezik. Ez az új szolgáltatás segíthet az ügyfeleknek csökkenteni az újonnan megjelenő fenyegetések és kifinomult támadások jelentette kockázatokat, amelyekkel ezek az egyedi műszaki és működési környezetek szembesülnek.

A fejlett gépi tanulási képességekkel és trendelemzéssel támogatott MSS optimalizálja a folyamatokat és kezeli a valós idejű fenyegetéseket. A szolgáltatások a Schneider Electric Cybersecurity Connected Service Hub részlegének köszönhetően 24/7/365 támogatást tartalmaznak, vagyis egy globális mérnöki és támogató csapat éjjel-nappal rendelkezésre áll, tájékoztatta portálunkat a Schneider Electric.

A Magyarországon jelenleg négy gyárban mintegy 2000 főt foglalkoztató társaságnak egyik termelőegysége a gyöngyösi üzem. Mint arról már beszámoltunk portálunkon is, a Schneider Electric idén májusban jelentette be, hogy több mint 900 millió forint értékben fejlesztenek a mátraalji gyárban, amelynél a fenntarthatósági szempontok is kiemelt figyelmet kaptak. Siliga Tünde igazgató korábban elmondta, hogy a kereslet növekedésének és a kapacitás bűvülésének köszönhetően a gyöngyösi gyár dolgozói létszáma mára 280-ra nőtt. Az elmúlt két évben nagyon megnövekedett a termékeik iránti igény – közel 40 százalékos a fejlődés.