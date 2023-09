Ötödik alkalommal tartották meg szombaton az egri Felsővárosban a Nemzedékek terén a Mozgásba hozzuk a közösséget egészség- és családi napot. A Zöldpanel Egyesület közösségi programokkal tarkított szűrőprogramokat kínáló napjára idén is rengetegen érkeztek már a délelőtti órákban. Botkáné Németi Ibolya, az egyesület elnöke elmondta, tavaly több mint ezer szűrést végeztek, s az országot járó szűrőbusz, amely a Felsővárosba is érkezett, rendszerint itt végzi a legtöbb vizsgálatot, aminek nagyon örülnek.

A szűrőbusz rengeteg vizsgálatot végez a Felsővárosban

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– A lakosság pozitív visszajelzései alapján nem volt kérdés, hogy idén is szükség van erre a napra. Szerteágazó, széleskörű szűréseken vehetnek ilyenkor részt a helyiek, együtt a téren, szabad levegőn, egy nap alatt több szakorvossal is találkozhatnak. Több gyógyintézet illetve egyesület, alapítvány biztosítja a vizsgálatokat. Van tüdőszűrés, szájüreg és bőrrák szűrés, szemnyomás-mérés, illetve az „egy csepp vér” szűrések, azaz a koleszterin, prosztata, vércukor, hemoglobin vagy húgysav mérés is kérhető. Nagyon fontos, hogy ezeken évente egyszer részt vegyenek az emberek, kifejezetten idősebb korban. Idén először dr. Orosz Tímea egri belgyógyász és kardiológus is velünk van, ha szükséges, akkor EKG vizsgálat is biztosított. Addig pedig míg a szülő rész vesz a szűréseken, a gyermekeket lekötik a játékos programok – emelte ki. Hozzátette, a tanácsadások is népszerűek, hiszen a legfontosabb a betegségek megelőzése.