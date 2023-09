A Kutatók Éjszakáján minden évben sok gyermek vesz részt Egerben is. Ez egy remek alkalom arra, hogy a diákok gyakorlatban is lássák a iskolában tanultakat, valamint, hogy bővíthessék tudásukat. Idén is több osztály látogatott el a rendezvényre.

– Egy ötödikes osztállyal érkeztünk ide az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskolából. Elsőként a kémiai show-n vettünk részt, ami nagyon tetszett a gyerekeknek, hiszen rendkívül látványos és izgalmas volt. Ezután a Bazilikában voltunk szentmisén, Szent Mihály Főangyal Ünnepén, ahol egy nagyon szép prédikációt hallottunk. Utána átmentünk az egyetem belső udvarára, ahol flambírozott palacsintát ettünk, a gyerekek az evés mellett megtanulhatták, hogy hogyan kell flambírozni. Ezt követően a Tittel Pál Könyvtár folyosóján néztük meg az időszaki kiállítást. A napunkat egy zenei produkció meghallgatásával zártuk le. Nagyon változatos program volt, a gyerekek végig jól érezték magukat – nyilatkozta Ballagóné Csernyák Éva, az gyakorló iskola pedagógusa, aki idén először vett részt a Kutatók Éjszakáján.

A tanárnő állítását a helyszínen megerősítette egy diákja is.

– Nagyon tetszett minden és jól éreztem magam. Az osztályommal már tavaly is voltunk itt, akkor is és most is a kémia show volt a kedvencem, most az egyik barátommal az első sorból néztünk végig. Nagyon várom, hogy legyen már kémia órám és azt is, hogy jövőre is jöhessek ide – mondta boldogan Hajdú Benedek, ötödikes tanuló, aki a nap végére se fáradt el.

Az Eszterházy tér és a Leányka úti campus között az érdeklődők a Kutatók Éjszakája különjáratot is igénybe vehetik.