Új videó készült a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumról, számoltak be róla a létesítmény honlapján.

Mira izgalmasabbnál izgalmasabb felfedezésekre tett szert a bejáráson, s ezt egy videóban mutatják be. Megismerte a hüllők és kétéltűek titokzatos világát, az éjszakai állatok életébe is betekintés nyert. Találkozott cuki vidrákkal, pelikánokkal és dámszarvasokkal is. Kipróbálta, hogy lehet átkelni tutajjal a tavon, és a kilátótoronyból páratlan kilátásban volt része, amitől úgy érezte, a lábai előtt hevert a világ.

Nyerj bepillantást az ökocentrum varázslatos világába:

Legutóbb hazánk egyik népszerű youtubere, Magyarósi Csaba látogatott el Poroszlóra és Sarudra, majd töltött fel egy remek videót a kalandokról.