A művelés költségei az egekbe szöktek

Bár a szüret még csak most kezdődött, a fent említett okok miatt gyenge, közepes termésre van kilátás idén az egri borvidéken. Miközben a művelés költségei az egekbe szöktek, drágák a vegyszerek, alig akad munkáskéz. Az üzemanyag árának növekedése miatt is kedvezőtlenül hat az ágazatra. A gazdák becslései szerint manapság egyhektárnyi szőlő művelése évente egy-másfél forint költséggel jár, ám ezt kitermelni úgy, hogy jövedelmet is hozzon, nagyon nehéz. Előnyt azok élveznek, akik saját pincészetük fejlesztésére, marketingre is költöttek az elmúlt években. A demjéni, az egerszalóki, az egerszóláti és a kerecsendi hegyközség tagjai megközelítően 1200 hektáron gazdálkodnak. A terméskilátások miatt már tavaly is sokan latolgatták, hogy végleg felhagynak a szőlőtermesztéssel. A szőlészetbe munkát, energiát, pénzt ölni és kockáztatni mindig is hosszú távú befektetés volt. Az egri borvidéken mára eldőlt, hogy ki marad talpon az ágazatban. Csak azok a gazdaságok maradtak életképesek, melyek korszerű ültetvényeken, megfelelő gépparkkal végzik a szőlőművelést, boraikat saját maguk palackozzák, és értékesítik, véli a szakember.