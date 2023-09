Markazon hagyományosan a Kézműves ház udvarán rendezték meg szombaton az idei szüreti mulatságot. Az esemény szlogenje – Ahol élmény a hagyomány – idén is jól tükrözte a hangulatot. A szervezők élményekkel, sok finomsággal, játékokkal, versenyekkel, vásárfiával, koncertekkel készültek.

A szomszédos Kondérosok utcájából a vadfőző verseny jóvoltából már jókor ínycsiklandó illatok szálltak a mulatság helyszíne felé, ahol a tradicionális mustkészítéssel ismerkedhettek az érdeklődők, mi több, meg is kóstolhatták a szőlő frissen préselt levét. Eközben már énekelt az Örökifjak Daloskört, a helyi óvodások is bemutatták a műsorukat, aztán pedig a nagy kedvenc Táncoslábú Nagyik fellépése következett. Mindezt persze nem láthatták azok, akik a hagyományos bortúrán vettek részt, hogy a helyi pincészeteket meglátogatva pohárral a kezükben fedezzék fel Markazt. A Kézműves ház udvarán a továbbiakban a Mono Band után a Fiastyúk Néptáncegyüttes lépett a színpadra, majd hagyományosan Báder Ernő cigányzenekara muzsikált. Közben a hölgyek, illetve az urak a saját kedvükre való szórakozást is találhattak maguknak. A lányok, asszonyok a legszebb hajfonat címéért vetélkedhettek, sőt a Matyódesign divatbemutatóját is megtekinthették. A legbátrabb férfiak ugyanakkor fröccsivó versenyen állhattak helyt.