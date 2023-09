– A Városfejlesztési Kft. a cégvezetésem ideje alatt egyetlen forintot sem fizetett ki a megfelelő szerződések és teljesítésigazolások hiányában. Mindezt a cégnél és annak partnereinél keletkezett dokumentumok igazolni fogják. Ugyanezt természetesen az EVAT Zrt. munkatársai is meg tudják tenni ha akarják, hiszen a Városfejlesztési Kft. könyvelését az EVAT végzi, amely tény szintén elkerülte Jánosi Zoltán figyelmét. Az általa említett „kamuszámlák” és bűncselekmény gyanús esetek a sajtóinformációk szerint utódomhoz, éppen a Jánosikék által kinevezett ügyvezetőhöz köthetők. Szomorú és egyben sajnálatos, hogy egy deklaráltan polgármesteri ambíciókkal rendelkező helyi politikus ilyen öncélú kampányolásra használhatja az igazgatósági tagságát, ami rendkívül kártékony és méltatlan Eger városához. Ezúton is tisztelettel kérem a Momentum helyi elnökét, hogy személyemet hagyja ki a saját kampányából, mert én nem politikai, hanem szakmai alapon végzem a munkámat, ahogy tettem azt a múltban is – írta Juhász Tamás.

Portálunk információi szerint valóban házkutatást tartott a rendőrség a cégnél szerdán. Úgy tudjuk a szomszédos Nógrád vármegyéből érkeztek a rendőrük, ugyanis elfogultság kizárása miatt az ehhez hasonló ügyek automatikusan máshová kerülnek. A házkutatással és Jánosi Zoltán kijelentéseivel kapcsolatban kérdéseinket elküldtük a Nógrád Vármegyei Rendőr- Főkapitányságnak.