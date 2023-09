Isten áldását kérte a szőlőtermésre dr. Novák István, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese. Az intézmény kőlyuktetői szőlőültetvényén, kedden délelőtt gyűltek össze. Az áldás kérést követően a résztvevőket egy kis fogadással várta az egyetem, valamint az idei szüretelt szőlőből is lehetett fogyasztani. A helyszínen dr. Novák Istvánnal, az áldást kérő Egri Hittudományi Főiskola teológia tanárával beszéltünk.

– Miért alakult ki ez a hagyomány az egyetemen?

– Az egri egyetemnek már akkor is fontos volt a megfelelő szőlőgondozás, mielőtt katolikus intézménnyé vált. Szerették volna, hogy a szőlészet és borászat mint saját képzési terület bekerüljön az egyetem portfóliójába. Nem olyan egyetem vagyunk, ahol csak a szellemi kincseket előhozó területeken próbálunk jelentőset alkotni, hanem kézzelfogható, szemmel látható eredményekre is törekszünk. Szerencsére vannak is ilyenek, leginkább a szőlészet és borászat területén. Az, hogy egyházi fenntartású lett az egyetem, az azt jelenti, hogy a hitvallás általi értékeket gyakrabban, jobban ápolják. Az Ószövetségben és az Újszövetségben egyaránt sok történet kapcsolódik a szőlőhöz, és a borhoz. A katolikus egyházban maga a szentmise a kenyér és a bor átváltoztatásának a legjelentősebb pillanatát jelenti.