A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság meggyűrűzött két barkóscinegét. Ezt a madárfajt választották az idén az év madarává – számoltak be közösségi oldalukon. A barkóscinege apró termetével – mindössze veréb nagyságú – és sárgásbarna színezetével egész ügyesen tud rejtőzködni élőhelyén. Leginkább jellegzetes hangjára kaphatjuk fel a fejünket, melyet a nagy kiterjedésű, vízben álló nádasok és gyékényesek környékén hallhatunk. Ivari dimorfizmus (kétalakúság) jellemző rá, ezért a hímet és a tojót könnyedén meg tudjuk különböztetni egymástól. A hím világosszürke fején élesen elkülönül a fekete barkója – a nevét is innen kapta –, míg a tojónál ez hiányzik. A fiatal ez utóbbira hasonlít, de őt meg fekete hátmintázata miatt lehet könnyen megkülönböztetni a kifejlett madaraktól. Bár nevében cinege, de valójában a timáliafélék egyetlen magyarországi képviselője. Társaságkedvelő faj, télen akár 70-80 példányból álló csapatait is meg lehet figyelni, de fészkelési időszakban is előfordul, hogy több pár költ egymás közelében.