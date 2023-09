- A családterápiában mindig használom a családfát, a traumafeldolgozásban pedig az EMDR terápiát. A családfa feltérképezésénél azt is megkérdezzük, hogy volt-e valakinek hasonló panasza, küzdött-e valaki hasonló problémával a felmenők közül. Nem mindig tudnak erre válaszolni, de elkezdenek kutatni, és szép lassan körvonalazódik a történet. A ma érvényes kezelési elv az, hogy nem kérdezzük ki újra a klienst a traumáról, nem kell azt újra felidézni, mert az újra traumatizál. Mi a trauma következményeivel dolgozunk. Sokszor homályban marad, hogy pontosan mi történt, csak a testmemóriánk őrzi a traumát, nincsen rá szavunk, de nem is ez a lényeg, hanem az a változás, amit az idegrendszerben és a testünkben létre tudunk hozni – húzta alá a főorvos.

- Amit megértünk, amire rálátunk, az sokkal könnyebben viselhető, akkor is, ha az nehéz történet, nehéz tartalom. Amit tudunk, afelett van hatalmunk valamelyest. Sokszor csitul a harag, megérkezik az empátia, a részvét, a szánalom. A testi közérzet is megváltozik. Három éves korunk előtt ugyanis nincsen explicit, elmesélhető memória viszont a testünk a fogantatásról őriz információkat. Sok olyan emlékre bukkanunk a traumafeldolgozás során, ami biztosan csecsemőkori vagy 3 éves kor alatt keletkezett. Alvászavar, feszültség, testi tünetek, fájdalmak, akár indulatkitörések lehetnek a trauma lenyomatai, és ezen tudunk változtatni – magyarázta a pszichiáter. Előfordul, a kliensek pánikrohammal, szorongással, depresszióval, vagy akár öngyilkossági késztetésekkel kérik a szakember segítségét, s ilyenkor is meghúzódhat a háttérben transzgenerációs trauma.

Érdekes téma a belső családi rendszer vizsgálata is. A trauma hatására olyan személyiségrész is kialakulhat bennünk, amely az elkövetőt utánozza. Ez megnyilvánulhat agresszióban vagy önbüntetésben is. Rengeteg evészavar hátterében áll például transzgenerációs trauma. Előfordulhat az is, hogy a bántalmazó úgy érzi, nem ura magának, nem tudja leállítani magát. Az anya és lánya, apa és fia között feszülő ellentétek is hagyományozódhatnak generációról generációra. Ha a kliens dolgozik magán, és tudatosítja magában mindezeket, az segíthet, véli a szakember. Bár egy kritikus helyzetben hirtelen reagálhatunk úgy, ahogy a traumatizált részünk vagy a gyermeki énünk diktálja.

- A traumamunka fontos vonala az, hogy tedd múlttá a múltat. Optimista vagyok abban a tekintetben, hogy látom, a módszerek mennyi mindenre képesek. Ami személyiségformáló erő, az elsődlegesen a jó kapcsolat, és a korai, anya és gyermek közti kötődés ezért mindenek felett fontos. Kapcsolati sebeket kapcsolatban lehet gyógyítani. Lehet regenerálódni még súlyos kapcsolati törések után is. Ebben segít egy jó terápiás kapcsolat vagy később egy jó partnerkapcsolat, illetve egy szoros, meghitt barátság is – emelte ki dr. Moretti Magdolna. Aki feldolgozta a traumáját, joggal érezheti úgy, hogy letett egy súlyos hátizsákot, utána megkönnyebbül és kreatívabbá válik.