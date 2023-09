Mindkét napon ugrálóvárral, csillámtetoválással, gyermekkoncertekkel várták a kisebbeket, népzenei fellépők, valamint péntek este a Bon-Bon együttes, szombaton pedig Pál Dénes fellépése szórakoztatta a nagyobbakat.

– Heves vármegyét három település képviselte: mellettünk Heves város és Csány község önkormányzata. Nagy öröm számunkra, hogy önkormányzatunk a kezdetektől, 2015 óta mindegyik Országos Közfoglalkoztatási Kiállításra meghívást kapott, így már hatodik alkalommal lehettünk jelen a Belügyminisztérium egyik legnagyobb, mára már hagyományossá váló rendezvényén. A termékeink bemutatásán túl árusítást és főzést, hazai ízek kóstoltatását is vállaltunk – mondta portálunknak Mezőtárkány polgármestere.

A kiállítást hivatalosan Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára nyitotta meg, aki emlékeztetett arra, hogy a kormány korábban három alappillérre helyezte Magyarország munkatervét, ezek a nyílt piaci és a közfoglalkoztatás, illetve a szociális gazdaság erősítését szolgáló intézkedések. A Belügyminisztérium nyolc éve vesz részt a közfoglalkoztatási kiállítások szervezésben, a tárca célja egyebek mellet az is, hogy a rendezvényekkel bemutassa, szemléltesse a közfoglalkoztatásból fakadó előnyöket.

Az államtitkár kiemelte azt is, hogy a közfoglalkoztatás bevezetése óta eltelt tizenkét év bebizonyította, hogy az így előállított termékek közül egyre több kerül be a legmagasabb minőségűek körébe, kiérdemelték a Magyar termék-, illetve a Hazai termék-minősítést, és sorra kerülnek fel a multinacionális élelmiszerláncok polcaira is.

A polgármester asszony tájékoztatása szerint a kiállítás megnyitóján jelen volt Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára is, aki személyesen meglátogatta a standjukat. Ezt a sokadszori találkozásukat is nagyon hasznosnak nevezte Tóthné Szabó Anita abból a szempontból is, hogy az államtitkár most megismerhette Mezőtárkány önkormányzatának egy másik arculatát is, beszélgettek a közfoglalkoztatási programjaikról és egyéb önkormányzati feladatokról.

– Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára minden nap megtisztelte jelenlétével a kiállítókat, ezért többször is módomban volt helyettes államtitkár úrral találkozni és beszélni. A kiállítás megnyitóját követően személyesen is odajött a kiállító standunkhoz és a BM oklevelével köszönte meg nekünk a kiállításon való részvételünket – tette hozzá a polgármester.

A faluvezető elmondta azt is, hogy különösen nagy élmény volt számára, hogy a kiállító faház mögött a főző- és vendéglátó sátruknál a két nap folyamán sok kedves vendég gyűlt össze, alkalmuk nyílt beszélgetni, ismerkedni, vagy éppen emlékezni a közös munkára. Örömmel mentek oda hozzájuk a BM vármegyei programkoordinátorai, akik az elmúlt években ellenőrizték, illetve jelenleg ellenőrzik a közfoglalkoztatási programjaikat: Varga Péter r. ezredes, Göbölös László dandártábornok, Laczó Gyula r. alezredes szakmai főtanácsadók, továbbá Suszter Zsolt r. alezredes, a Füzesabonyi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője.

– Butora Károly, a BM Monitoring és Ellenőrzési Osztály főosztályvezető-helyettese és a gazdaságélénkítő program projektkoordinátora, Kalina Pál is a vendégünk volt, de több települési polgármesterrel is alkalmunk nyílt beszélgetni, megismerkedni. Meglátogatott bennünket a Heves Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője, Fenyves Péter úr a munkatársaival, de más vármegyék – így Tolna és Borsod-Abaúj-Zemplén kormányhivatalának közfoglalkoztatási osztályvezetői is leültek velünk beszélgetni, gratuláltak az elért eredményekhez. Vendégül láthattuk a Kis Kata zenekar tagjait és Dombóvári István humoristát és családtagjait, a katasztrófavédelem és a rendőrség munkatársait, a szervezőket is. Nagyon sok kellemes élményünk volt, s emellett a rendezvény fontos eredménye számunkra a tapasztalatszerzés és a kapcsolatépítés – újságolta portálunknak a polgármester asszony.

Megtudtuk azt is, hogy a kiállító faházuknál kolbász- és tepertőfalatkákat, keletlen krumplis kalácsot kínáltak, a saját főzősátraiknál pedig mindkét nap ebéddel várták a vendégeket. Pásztor István alpolgármester volt a főszakács, aki képviselő asszonyok segítségével ízletes menüket főzött mindkét nap az odalátogató vendégek örömére. Pénteken babgulyás gazdagon, szombaton pedig pincepörkölt készült, ahogy Mezőtárkányon készítik. Nagyon sok látogató megfordult a standjuknál, nagyon örültek az ingyenes és szívélyes vendéglátásnak az érdeklődők, és volt keletje is a termékeiknek.

– Köszönöm a „csapatomnak” a segítséget, hiszen ilyen széleskörű megjelenés, főzés és vendéglátás csak igazi csapatmunkában valósítható meg. Csütörtöktől szombatig naponta 10-12 fő volt jelen tőlünk, és dolgozott Budapesten a kiállításon, de otthon is többen készítették elő másnapra a főzéshez szükséges alapanyagokat. Mindig nagy összefogás jellemezte Mezőtárkányt, így volt ez most is: polgármester, alpolgármester, minden képviselő-testületi tag, aljegyző, óvodavezető, közalkalmazottak, köztisztviselő, közfoglalkoztatásban dolgozók, képviselők és dolgozók családtagjai is segítették a kiállításon való jó megjelenést, megfelelést – tette hozzá a polgármester.

Kifejtette azt is, hogy bíznak abban, hogy a bemutatott és értékesített termékeikkel, a kiosztott promóciós anyagokkal, a finom falatok, ebédek kínálásával öregbítették Mezőtárkány jó hírét, s ugyanakkor megfeleltek a Belügyminisztérium meghívásának, elvárásának is.

– Gratulálok a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága munkatársainak a VI. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár megszervezéséhez! S egyúttal gratulálok minden kiállítónak a bemutatott termékekhez, a szép kiállításokhoz! Változatos programkínálattal kísért, igazán jól szervezett, értékes termékeket bemutató kiállításon vehettünk részt, amit hálásan köszönünk a Belügyminisztériumnak – összegezte a történteket Tóthné Szabó Anita.