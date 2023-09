- A magyar kormánynak az a célkitűzése, hogy a körforgásos gazdaságra át tudjon állni az ország - mondta Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Olaszliszkán, a IV. Bodrogi PET Kupa megnyitóján az MTI tudósítása szerint. Kiemelte, hogy a PET Kupa teljes mértékben ezt szolgálja, hiszen az összegyűjtött hulladék több mint hatvan százalékát újra feldolgozzák. A verseny résztvevői az elmúlt tíz évben mintegy hatezer szennyezett helyszínt derítettek fel, ebből nagyjából ezret meg is tisztítottak. Koncz Zsófia hangsúlyozta, a "petkalózok" négymillió darab PET-palack súlyának megfelelő szeméttől mentesítették az országot. Hozzátette, a kezdeményezés egyedülálló a világon, hiszen a versenyzők hajója is hulladékból épül, emellett a résztvevők az összegyűjtött szemét elhelyezéséről is gondoskodnak. A politikus úgy fogalmazott, a vidék "a világ egyik legcsodálatosabb része fantasztikus természeti kincsekkel, egyedülálló élővilággal", ehhez pedig "a folyóink környezetének tisztának kell lenni". Ebben a munkában a kupán résztvevők nagyon sokat segítenek, amiért a helyiek nagyon hálásak - fűzte hozzá. Koncz Zsófia kiemelte, hogy a Bodrogon dupla annyi résztvevő gyűjti a szemetet idén, mint az előző évben. A "petkalózok" nemcsak a Bodrogon, hanem a Hernádon és az ongai tavaknál is segítettek a szemétgyűjtésben, írta az MTI.