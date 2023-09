Végzős aranyosok országos nosztalgiatáborán vett részt az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium végzős, 12. e osztálya – olvasható a gimnázium Facebook oldalán.

Ezt a tábort minden szeptember első hétvégéjén rendezi meg a mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. A program keretein belül az odafelé vezető úton a diákok megcsodálták a Szarvasi Arborétum különlegességeit. Bejárták a Mini Magyarország kiállítást, ahol sok-sok helyre és épületre ismertek rá, ahol a gimnázium négy éve alatt jártak.

A tábor helyszínén, Mezőberényben ismerkedtek a várossal, a helyi és a vendég diákokkal. Bemutatkoztak és figyelmesen nézték végig a többiek bemutatkozását is, valamint játékos vetélkedőkön állták a sarat. Kirándultak Arany János szülőhelyére, Nagyszalontára, ezután pedig Gyulán is szétnéztek. A tábor végén, a hazaút előtt még egy rövid strandolás is belefért a vasárnap délutánba.