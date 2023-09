Tucatnyi munkáltató mutatkozott be kedden a Hatvani Járási Hivatal állásbörzéjén – írja a Heves Vármegyei Kormányhivatal honlapján. A cégek standjainál sok volt az érdeklődő, akik akár azonnal is jelentkezhettek a nyitott pozíciókra. A foglalkoztatási osztály szakemberei tanácsadással, előadásokkal segítették az álláskeresőket.

Manapság az álláskeresés és a toborzás is jelentős részben az online térben zajlik, de továbbra is van létjogosultságuk az ilyen rendezvényeknek – mondta Ignácz Balázs főispán, hozzátéve, fontos a személyes interakció. Köszönetet mondott a szervezőknek, a bemutatkozó vállalkozásoknak és az érdeklődőknek. A kormányhivatal foglalkoztatási szakemberei a jövőben is azon dolgoznak, hogy egymásra találjanak a munkáltatói és munkavállalói igények, tették közzé.