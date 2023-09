– Hivatalosan is kezdetét vette a 31 .Sérült Gyermekek Napja! – írta Nyitrai Zsolt Facebook bejegyzésében. Azzal folytatta, hogy a közel 10 ezer gyermek rendezvényre érkezését idén a Volánbuszok mellett a MÁV járatai is térítésmentesen segítették, amelyet ezúton is köszönnek!

Magyarország Kormányának stratégiai partnerei a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetek! Ezen a területen különösen érvényesül a “Semmit rólunk, nélkülünk” elv. A fogyatékossággal élők, családtagjaik és az őket képviselő szervezetek számíthatnak Magyarország Kormányának a támogatására. Egy évtized alatt csaknem a háromszorosára nőtt a fogyatékosságügyi érdekképviseleti szervezetek állami támogatása – folytatta Nyitrai Zsolt.