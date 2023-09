A 2023/24-es tanév őszi félévében a szakmódszertanos kollégák továbbra is heti rendszerességgel vesznek részt olyan műhelyprogramokon, melyek témája a pedagógusképzés megújítása, az egyetem módszertani, szakmai tevékenységeinek fejlesztése – tudhattuk meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapjáról.

A félév első szakmódszertani alkotóműhelyére szeptember 20-án került sor, melyen többek között az új rövid ciklusú képzéstípusokhoz kapcsolódó gyakorlatok, portfóliós követelmények kerültek egyeztetésre – írta az egyetem.

Kiderült az is, hogy a műhelyen Majorosné Kovács Györgyi szervezésében Sarah Hanhart és Thomas Wolsey tartottak egy 45 perces prezentációt az intézményükről Az oktatás jövője címmel. Sarah és Thomas Dániából, a DNS The Necessary Teacher Training College-ból érkezett, mely nem tradicionális tanárképző intézmény Dániában, képzési modellje az élményalapú, kollektív oktatás, és középpontban a globális szemlélet áll.