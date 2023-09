Egerben tartottak sajtótájékoztatót az új, egységes alapellátási orvosi ügyelet bevezetéséről. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője egri sajtótájékoztatóján elmondta, Hevesben 2023. október 1-től lép életbe az egységes ügyeleti rendszer, amelynek célja, hogy a betegek minőségbiztosított módon a lehető legjobb ellátást kapják, éljenek akár faluban, akár városban. Kiemelte, az eddigi tapasztalatok alapján a betegek 14-22 óra között elsősorban háziorvosi jellegű problémákkal keresik föl az ügyeleteket, később pedig akkor, ha akut, vagy súlyos probléma áll a panaszok háttérben.

Mint mondta, az új rendszer két elemből áll, háziorvosi ügyelet öt telephelyen működik majd. Éjjel, 22 óra után az OMSZ sürgősségi ügyeletet tart fenn négy telephelyen.

- Mielőtt valaki elindul gyalog, autóval, vagy biciklivel az ügyeleti pontokra, hívja föl a szolgáltatás egységes számát, a 1830-at. A hívást az OMSZ központban az ügyeletet irányító fogadja, aki kiképzést kap a legmegfelelőbb megoldásokra. Gyakran elegendő a telefonos tanácsadás, ha mégsem, akkor eldöntik, hogy a beteg ügyeletre menjen, vagy kiküldjék hozzá az ügyeleti autót, vagy mentőt indítsanak, hogy kórházba vigyék. Gyerekek panasza esetén is a 1830-at kell hívniuk a szülőknek, tanácsot lehet kérni, ha kétségük van az eset súlyosságával kapcsolatban. Vegyes ügyeletek lesznek Hevesben, Egerben a szokott helyen, a Szálloda utcában központi gyermekügyelet működik továbbra is – fejtette ki Győrfi Pál.

Dr. Kádár Balázs régiós igazgató elmondta, a 1830-at ügyeleti panasz esetén, a 112-t súlyos probléma esetén kell hívni. Telefonon szakorvosok adnak tanácsot gyógyszer bevételére, vagy megmondják, hová menjen a beteg, hol tudják fogadni. Bárki bármely ügyeleti pontra mehet és az ügyeleti autókat is küldhetik másik járásba, megyébe is. Amennyiben a mentésirányítás úgy ítéli meg, hogy ügyeleti autót küld, azt meg kell várni, nem kell sehova menni, súlyos egészségkárosodás gyanúja esetén természetesen mentő vonul ki a megfelelő személyzettel, felszereltséggel.

- A Heves megyei ügyeleti helyszínekben lesz változás. Gyöngyösön és Hatvanban a kórház területére költözik be az ellátás, együttműködés lesz a sürgősségi osztályokkal, a labor, a képalkotó diagnosztika emeli a minőséget. Egerben a Szálloda utcában, Hevesben a szakrendelőben marad az ügyelet és Pétervásárán sem lesz helyszínváltozás. Utóbbi városban rövid ügyelet lesz 22 óráig, hétvégén 14 óráig. Ezután is lesz ellátás, ha nem megy be a beteg Egerbe, akkor autót küldenek ki hozzá, ha a panasza indokolja. A többi reggelig működik, általában sürgősségi ellátásra berendezkedett pontokon. Hiszünk abban, hogy azok keresik föl az ügyeleteket, akiknek szükségük van rá valóban, s színvonalasabb ellátást kapnak, komoly szakmai háttérrel. Bízunk benne, hogy az emberek elfogadják a változásokat és pozitív tapasztalataik lesznek – hangsúlyozta dr. Kádár Balázs.

A sajtótájékoztatón Győrfi Pál beszélt a mentőtisztekről, akik orvosi tevékenységre felkészített főiskolai diplomával rendelkező szakemberek. Ők egy speciális szegmensben, a sürgősségi ellátásban, ügyeletben magas színvonalat képviselnek. Mint mondta, kilenc megyében működik jelenleg az új ügyelet, február óta 134 ezer betegellátáson vannak túl. Általában, 95 százalékban enyhe kórképekkel találkoznak, tanácsadásra van csupán szükség, ritka, hogy beavatkozást igénylő tünettel fordulnak hozzájuk. A visszajelzések szerint extra jó a betegek értékelése.

Bemutatta az ügyeleti autókat, ilyenből 170 egyformát vett az állam, felszerelésük megfelelő, mentőautó szintű, de nem betegszállításra valók.

Kérdések is elhangzottak, hogy mennyi háziorvos csatlakozott eddig Hevesben, de erre konkrét választ nem adtak, csak arról adtak tájékoztatást, folyamatos a csatlakozás, szerződéskötés. A háziorvosok aggályait igyekeznek felvilágosítással eloszlatni, több szóbeli, írásbeli tájékoztató is volt. Szerintük több elem is megváltozott az orvosok kérésére. Úgy vélik, nem lesz probléma a háziorvosokkal, mert a betegek ellátása a cél, az eskü mindenkit kötelez. Ha mindenki beszáll, a fiatalabb 40-60 éves orvosok láthatják el a feladatot, s pénzt kereshetnek vele, illetve saját beosztásuktól függően választhatnak időpontot, mikor ügyelnek. Szerintük maximum egy hónapban kétszer kell 16-22 óra között ügyeletet vállalniuk.