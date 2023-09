Omaga 60 címmel nyílt kiállítás szerdán a gyöngyösi Mátra Művelődési Központban. A legendás Omega együttes hat évtizedét bemutató tárlat a zenekar teljes történetét feleleveníti dióhéjban eredeti fellépőruhákkal, lemezekkel, plakátokkal, videófelvételekkel. Látható rengeteg más különlegesség mellett Kóbor János énekes fellépő sálja, Benkő László billentyűs színpadi kalapja, de a gyöngyösi származású, Gyöngyös díszpolgári címével is kitüntetett Debreczeni Ferenc dobos dedikált dobverői is. Maga Debreczeni Ferenc is megjelent a megnyitó ünnepségen.

– A kiállítás ötlete elég fiatal, de szerencsére hamar megvalósult. A gyöngyösi tárlat összefügg az Omega Testamentum zenekar hétvégi gyöngyösi koncertjével, így egyszerre láthatja, hallhatja a közönség a két emlékezést. Szentesen található egy komplett Omega múzeum, annak az anyagából van lehetőség utazó Omega tárlatok összeállítására, egy ilyen érkezett most a Mátraaljára – mondta Debreczeni Ferenc.