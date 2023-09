– A 2024-es európai parlamenti választás tétje: Magyarország szuverenitásának megőrzése. A tét Egerben is óriási: Lesz-e felelős vezetője városunknak, vagy továbbra is a közéleti káosz és a kosz uralta, kátyúkkal borított utcák jellemzik a várost? – tette közzé dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő a Polgárok Házában tartott szervezeti ülésről, melyre Hollik István is ellátogatott.

– Köszönöm Hollik István képviselőtársamnak, a Fidesz kommunikációs igazgatatójának, hogy ellátogatott hozzánk, az Egri Polgárok Házába! – tette hozzá a képviselő.