Hadházi László, Kis Ádám, Kőhalmi Zoltán, Litkai Gergely részvételével rendeznek humorfesztivált e hétvégén pénteken, szombaton, vasárnap Parádsasváron a Dumaszínház legújabb, természetközeli rendezvényhelyszínén, az egykori üveggyár garázsában kialakított, fedett, ugyanakkor a természetre nyitott színházában. A DumaSasvár programra a szervezők tájékoztatása szerint már minden jegy elkelt, ám a vasárnapi délutáni programjuk mindenki számára nyitott. E napon fél négyre várják azokat a parádsasvári és a környékbeli szállásadókat a GarázsSasvárba, akik szeretnének részt venni egy különleges workshopon. Az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület és a Dumaszínház közös rendezvényén mutatkozik be a Dumaszínház új, Észak-Mátrát érintő kezdeményezése, valamint a 2024-től induló LEADER programról és az ennek keretében benyújtható pályázatokról is információt kaphatnak. A helyszínen a gyöngyösi TDM és a Mátra Jövőjéért Egyesület is röviden bemutatkozik, majd ezt követően lehetőség nyílik a kapcsolatépítésre, ötletek, javaslatok megvitatására.

A workshop után a regisztrált résztvevőket szívesen látják a Dumaszínház este hatkor órakor kezdődő előadására is, amelyen Dombóvári István, Kovács András Péter és Ráskó Eszter szórakoztatja a közönséget.

A GarázsSasvár egyébként a Dumaszínház legújabb, természetközeli rendezvényhelyszíne Parádsasváron. A Mátra ölelésében, az egykori üveggyár garázsában alakították ki ezt a fedett, ugyanakkor a természetre nyitott színházat. A helyszín választás nem véletlen. Parádsasvár Eger és Gyöngyös között a 24-es úton található festői község. Itt található a Károlyi-kastély, amely jelenleg szállóként működik, de kihagyhatatlan a kristálycsiszoló és az üveghuta is, a községről remek túrák indulnak, de aki nem vállalkozik nagyobb kirándulásokra, a faluban és környékén is remek sétákat tehet. Azt ígérik, a helyszínt folyamatosan fejlesztik, így évről évre egyre izgalmasabb programokkal várják majd itt a vendégeket.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)