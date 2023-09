Lecsófőző versennyel és kiállításmegnyitóval is várják a látogatókat Sarudon, ahol új névvel, új helyszínen nyílik meg az Apraja Farmja MiniZoo állatsimogató - írja az Ilovetiszato.hu.

Mint írják, pár évvel ezelőtt zárt be a sarudi MiniZoo állatsimogató, ami most AprajaFarmja MiniZoo néven nyit újra a Tisza-parti városban szeptember 23-án, délelőtt 10 órakor a Kossuth Lajos út 84. szám alatt található Varsa Élményportánál. A megnyitó folyamán a vendégváró Élményfalu megmutatja: “milyen is egy igazi állatbarát falu, mit tudunk mi Sarudon kínálni számotokra és a gyerekek számára a virtuális világ, a városok túlzsúfolt világa helyett.”

A megnyitót színes családi programokkal teszik még izgalmasabbá, valamint rengeteg kedvezménnyel is készültek a szervezők.