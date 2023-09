– Öröm, hogy a frakciónk kezdeményezésére egy új díjat alapítottunk: az „Eger Reménysége” Díj azon egri, Egerből indult, 25-40 év közötti fiataloknak szólna, akik valamilyen formában kötődnek városunkhoz: itt születtek, vagy itt jártak iskolába, és szakmájukban ismertek, elismertek. Egernek véleményem szerint ezeket a fiatalokat is el kell ismerni, hisz sokat tehetnek városunk értékeinek megőrzéséért, eredményeinek, lakóinak elismertetéséért. A kitüntetettek akár Eger formális „nagykövetei” is lehetnének az országban és a nagyvilágban. Ez a pozitív kicsengésű név már csak azért is fontos volt, mert igencsak vészterhes időket élünk. Fontos lenne azokat a fiatalokat megszólítani, akik már nem laknak Egerben, de ezer szállal kötődnek a városhoz. Olyanok akik Egerből indultak és munkájukkal hírnevet szereztek, mint például Kovács Klaudia hollywoodi rendező. Fontos lenne megtalálni őket, hogy tudják, a város ahonnan indultak törődik velük és számít rájuk, az ő fiatalos lendületükre is szükség van. Remélem minél több ajánlást kapunk – hangsúlyozta.

Orosz Ibolya

Forrás: Berán Dániel/ Heves Megyei Hírlap



Arról is beszélt, hogy EKVI fontos szerepet tölt be az önkormányzati intézmények karbantartásában illetve a közétkeztetésben is.

– Ám úgy tűnik, hogy a városvezetésnek újabban célja olyan feladatokat is elvégeztetni velük, amely nagyon nem vág a profiljukba. Ilyen például az utak és járdák, vízelvezető árkok karbantartása, amely korábban a városgondozáshoz tartozott. A városgondozástól szép lassan minden feladatot elvett az önkormányzat. Tegnap szerette volna megszavaztatni 4 garzonlakás felújítását az EKVI által Mirkóczki Ádám polgármester. Az ilyen kivitelezésekre legalább 3 árajánlatot kellene bekérni, mielőtt döntünk. Az Evat is el tudná végezni a feladatot, ráadásul úgy tudjuk, hogy olcsóbban, attól a cégtől szintén elkezdték kiszervezni a feladatokat. Tetten érhető, hogy a polgármester saját akaratát próbálta érvényesíteni az EKVI, az üzlethelyiségek eladása esetében is. Mindezek ellenére örülök neki, hogy normális mederben maradt a diskurzus az ülésen – emelte ki.

Kovács Cs. Tamás képviselő elmondtam, ő is úgy látja, összességében konstruktív légkörben zajlott tegnap a közgyűlés.

Kovács Cs. Tamás a sajtótájékoztatón

Forrás: Berán Dániel/ Heves Megyei Hírlap

– A városüzemeltetési feladatok sokszor csak akkor tudatosulnak a helyiekben, ha nincsenek elvégezve. Sajnos kiderült, hogy a városüzemeltetési szakirodának nincs vezetője, ideiglenesen egy gazdasági szakember látja el a feladatot – ismertette. Elmondta, az viszont pozitív hír, hogy az óvodás úszásoktatás folytatódik.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy már egészen kisgyermek korban megtanuljanak úszni az egri gyerekek. Az is nagy öröm, hogy Szeles Bálintnak 1 millió forint támogatást tudunk adni. Budapesten rendezett Atlétikai VB 110 méteres gátfutás számban 35. helyezést ért el, így kijutott a jövő évi Párizsi Olimpiára. A Sportmúzeumot is támogatjuk, mely idén 30 éves születésnapját ünnepli. Remélem minden egri gyermek legalább egyszer eljut az egykori vármegyei börtön helyén. Szintén jó hír, hogy a Csákóban az Egri Fertálymesteri Testület szobrot állít. Szintén erre a környékre kerül egy nagyobb látószögű térfigyelő kamera is – ismertette.

Dr. Csetneki Attila képviselő a Kertész úton lévő parkolóház üzemeltetési szerződéséről beszélt, hangsúlyozta, a bizottságok sem kapták meg a tervezetet, illetve az elmúlt egy évben semmilyen előrelépés nem történt érintésvédelem és balesetvédelem terén.

– Az egy éves szerződés tervezet azért sem volt szerencsés, mert határozott időtartamra nehezebb munkavállalót keresni is. Sikerült azonban megegyezni egy hosszabb távú megoldásban és felvetettük, hogy vizsgáljuk meg, napelemek helyezhetőek-e az épület tetejére. Az óvodai étkeztetés és a tartozások kérdése is fontos téma volt. Az eredeti tervezetben az volt, hogy 15 napos póthatáridő és fizetési késedelem után vonjuk meg az étkezést a gyermekektől. Nem vállalható fel morálisan, hogy egy intézményünk munkatársa közölje egy gyermekkel, nem ehet, mert a szülei nem fizettek. Nagyon fontos az is, hogy ezeket az eseteket kommunikáljuk a családvédelem felé, hiszen komoly probléma is állhat a háttérben – hangsúlyozta a képviselő.

Dr. Csetneki Attila jogász, képviselő

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Arról is beszélt, hogy a Senator-ház körül kialakult méltatlan helyzetet is sikerült megoldani a zárt ülésen.

– Most sem volt megfelelően előkészítve a téma, bizottság egyáltalán nem is tárgyalta az előterjesztést. A tanácsnok pedig, aki ezt elmulasztotta, még a zárt ülés előtt egyszerűen felállt és hazament. Végül sikerült egy olyan megoldást javasolnom, amelyet támogattak a képviselők és az üzemeltető házaspár is elfogadta: visszaadják a bérleményt, kifizetnek 16 millió forintot az elmaradt bérleti díjakra, illetve az Egri Értéktár részét képező tárgyak tulajdonjogát is megkapja az önkormányzat. Remélem, hogy vagy új bérlő útján vagy az önkormányzat által, de adventre már működhet az épület, amely szerves része az egri óvárosnak – mondta Csetneki. Az önkormányzati ingatlanvagyon eladásáról is megfogalmazta véleményét. Szerinte nagy hiba eladni belvárosi üzlethelyiségeket, melyek hosszú távon bérleti díjukból stabil bevételt termelnek, ezért ezt nem is támogatták.